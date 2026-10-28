כביש 6 לכיוון צפון וכביש 444 ליד מחלף בן שמן נסגרו אחר הצהריים (רביעי) לתנועת רכבים בשני הכיוונים בעקבות שריפת חורש שפרצה בסביבה. הדליקה לא רחוקה גם מכביש 1. כ-400 מטיילים מפונים מהאזור.
בכבאות והצלה הודיעו כי באזור נלחמים 12 צוותים נגד הדליקה, לצד שישה מטוסי כיבוי המבצעים הטלות ממוקדות מהאוויר לבלימתה. בנוסף, בעקבות התפתחות השריפה והתנאים בשטח, הורה נציב הכבאות, רב-טפסר אייל כספי, להזניק סיוע כלל-ארצי. כ-50 צוותי כיבוי נוספים מכלל המחוזות עושים כעת את דרכם לאזור.
לפי כבאות והצלה, לוחמי האש פועלים כעת באזור יער בן שמן, מבית העלמין של חדיד לכיוון מזרח ולכיוון נאות קדומים, המתפשטת במהירות בחסות הרוחות. לוחמי יחידת להבה הוקפצו לסביבה ומסייעים באיתור ובליווי המטיילים אל מחוץ לאזור הסכנה.