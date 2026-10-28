כביש 6 לכיוון צפון וכביש 444 ליד מחלף בן שמן נסגרו אחר הצהריים (רביעי) לתנועת רכבים בשני הכיוונים בעקבות שריפת חורש שפרצה בסביבה. הדליקה לא רחוקה גם מכביש 1. כ-400 מטיילים מפונים מהאזור.