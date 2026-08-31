ההקלטה שהקפיצה את המשטרה: במשך לילה שלם הקפיץ מחמוד עבד אלמג'יד, בן 28 מעילוט, את כוחות הביטחון ב-14 שיחות טלפון, בהן איים כי יבצע פיגועים. השיא היה כשאמר "שמתי מטען ליד הבית של ביבי נתניהו". הוא נעצר בידי משטרת נצרת, ולאחר כמה ימי חקירה הוגש נגדו כתב אישום.

שיחת האיום למשטרה לפגוע בבית של נתניהו בקיסריה





אלמג'יד נאשם ב-14 עבירות איומים, תקיפת סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש וחבלה במזיד ברכב. כתב האישום נגדו הוגש ע"י עו"ד אברהם ביגמן, משלכת התביעות במרחב העמקים. המשטרה ביקשה שישהה במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

"ביום 12.8 התחיל רצף ממושך של 14 שיחות טלפון למוקד 100, כולן אחרי חצות", תיארה פקד תירז דלה, קצינת החקירות במשטרת נצרת. "הנאשם הזדהה בשמו, והתחיל לשגר איומים לבצע פיגועים ביהודים, ערבים ובראש הממשלה, הוא הוסיף שהוא חמוש ברובה M-16 ואקדח, ושהוא נמצא בכפר עילוט, ממתין לניידת שתגיע כדי לפגוע בשוטרים.

"בשיחה נוספת אמר שיש לו מטען חבלה והוא עומד להגיע למשטרת חיפה ולבצע שם פיצוץ. הוא אמר למוקדנית שלנו ב-100 'אם מישהו רוצה לחיות שיברח עכשיו מהתחנה', התקשר פעם נוספת והודיע שעוד 10 דקות עומד להיות פיצוץ בחיפה והוא כבר הטמין את המטען", הוסיפה פקד דלה.

צילום: דוברות מחוז צפון

"הוא התחיל לבצע את השיחות המאיימות בעילוט, ואז נסע לחיפה, הוא נסע במטרונית, ניגש לאחת מדלתות היציאה, לקח פח ותקף את אחד הנוסעים ללא סיבה בשעה 06:17. תקף אותו בידיים, הפיל אותו והפשיט אותו במהלך הקטטה, הוא המשיך ותקף עוד נוסע, ואז ירד מהמטרונית וחזר חזרה לעילוט בתחבורה ציבורית. עצרנו אותו אחרי שחזר הביתה", המשיכה.

בתחנת המשטרה, סירב אלמג'יד לחוקר יהודי ודרש להיחקר רק ע"י חוקר ערבי. "מעבר לפן הפלילי החמור, מדובר בנאשם שבמשך שעות הטריד את מוקד 100, שתכליתו הצלת חיים ומתן מעה לאירועי חירום, התייחסנו לכל שיחות הטלפון בחומרה וברצינות ועשינו הכול על מנת לאתר ולעצור אותו. הוא הטריד והעסיק שוטרים רבים בשני מחוזות משטרה, נפעל בכל האמצעים מול כל גילוי אלימות, גזענות או פגיעה בחיי אזרחים", סיכמה פקד דלה.