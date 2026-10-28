פועל בניין כבן 30 נהרג היום (רביעי) במהלך עבודתו באתר בנייה באזור מתחם הבורסה ברמת גן - כתוצאה מקריסת מנוף ממשאית. לוחמי האש שהוזעקו למקום פעלו לחילוצו, וצוות מד"א קבע את מותו בתום פעולות החייאה.

גלריה קריסת המנוף ברמת גן ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לטענת הפורום למניעת תאונות עבודה, מדובר במנוף מתוצרת חברת ERKIN הטורקית, שמפני הסכנות הכרוכות בשימוש בו התריעו למשרד העבודה כבר במרץ 2025. בעקבות חשדות לליקויי ייצור וסדקים בזרועות, הורה המשרד על הפסקת השימוש במנופים מתוצרת החברה, אך כעבור כחודש התיר את חזרתם לעבודה בכפוף לבדיקות. "הכתובת של התאונה הזו הייתה על הקיר", טוען עו"ד ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה.

צוותי הרפואה שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית. לאחר שביצעו בו פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו בזירה. פרמדיק מד"א עמרי לוטו וחובשי רפואת החירום ליאור שחר וגלעד גולינסקי סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו את הפועל שככל הנראה נפגע מחפץ כבד. הוא היה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק וסבל מחבלה רב מערכתית. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות אך פציעותיו היו אנושות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

ההתרעות, האיסור - והאישור מחדש

אלא שמאחורי התאונה הקטלנית עומדות כאמור, לטענת הפורום, שורת התרעות מוקדמות מפני הסכנה הנשקפת ממנופים מתוצרת החברה הטורקית. במסמכים רשמיים של משרד העבודה שהגיעו לידי ynet עולה כי כבר במרץ 2025 זיהה מינהל הבטיחות חשדות חמורים לליקויים במנופים מתוצרת החברה, והורה על הפסקת השימוש בהם.

במסמך שפרסם המינהל ב-13 במרץ 2025 נכתב כי התקבל מידע המעלה חשד סביר לסכנה לשלומם ולבריאותם של בני אדם כתוצאה מהמשך השימוש בעגורנים. המשרד הנחה את מפקחי העבודה להוציא צווי בטיחות להפסקת השימוש בהם, והמליץ למחזיקים במנופים להשביתם באופן מיידי, גם אם טרם הוצא בעניינם צו.

מנוף מאותו הדגם שקרס בעבר ( צילום: עו״ד ישראל אסל )

מסמך הנמקה נוסף שפרסם המשרד פירט את הממצאים שהובילו להחלטה. בין היתר תוארו סדקים שהתגלו בזרועותיהם של כמה מנופים מתוצרת החברה, וכן דוח הנדסי שהעלה חשד ממשי לליקויים באיכות הריתוכים. במשרד ציינו אז כי הממצאים מעלים חשש לכשל טכני בלתי צפוי, וכי המשך השימוש במנופים עלול להעמיד בסכנה את העובדים ואת סביבתם.

אלא שכעבור פחות מחודש, ב-10 באפריל 2025, פרסם משרד העבודה הוראות חדשות שאפשרו את החזרת המנופים לשימוש, בכפוף לבדיקות ולתנאים שנקבעו. עבור שני דגמים, ER265000 ו-ER268000, נקבעו דרישות מחמירות שכללו בדיקות תקופתיות בתדירות גבוהה יותר ובדיקות מיוחדות לאיתור פגמים בחומר.

במסמך ההנמקה להחלטה החדשה הסביר המשרד כי לאחר סדרת בדיקות ופגישות עם היצרן ונציגיו בישראל, לא נמצאה אינדיקציה לבעיית שורש בתכנון המקורי של המנופים. מנגד, המשרד הצביע על התנהלות מפעילי העגורנים כגורם שעלול להגדיל משמעותית את הסיכון לכשל מבני, בין היתר בשל האפשרות לעקוף מנגנוני בטיחות ולהפעיל את הכלים בעומסים החורגים מהמותר.

"אימצו את עמדת היבואן"

עו"ד אסל הוסיף כי "במשך שנה שלמה פעלנו להזהיר את משרד העבודה מפני הסיכון הנשקף מעגורני ERKIN מתוצרת טורקיה", לדבריו, למשרד העבודה הוצג דוח מפורט של מהנדסי הטכניון שהצביע על ליקויים קשים בהליך ייצור העגורנים, אך הממצאים לא זכו לטיפול הראוי. "משרד העבודה בחר לקבור את דוח הטכניון במגירה ולא לעשות דבר כדי למנוע את הסכנה שעליה ידע מראש".

דוח הטכניון

אסל הוסיף כי לאחר איסור השימוש, החליט המשרד לאפשר את החזרת המנופים לעבודה תוך אימוץ, לטענתו, עמדת היבואן שהטילה את האחריות לסדקים על מפעילי המנופים. עוד הזכיר אירוע שהתרחש, לדבריו, ב-28 בנובמבר 2025, אז קרס מנוף של אותו יצרן בסמוך לגן ילדים בגבעת שמואל. באותו אירוע, לדבריו, לא היו נפגעים. "היום לעובד באתר הבנייה לא היה מזל, וזרוע העגורן שנשברה פגעה בו וגרמה למותו", אמר.

הוא הוסיף כי האחריות לתאונה מוטלת על הגורמים במינהל הבטיחות שאישרו את החזרת המנופים לשימוש, חרף ההתרעות והדוח ההנדסי שהועבר אליהם. עם זאת, נסיבות התאונה הקטלנית והגורם המדויק לכשל טרם התבררו.

נזכיר כי שר העבודה המכהן הוא יריב לוין, שמונה לתפקיד בנובמבר 2025 לאחר התפטרות השר הקודם יואב בן צור מש"ס. לוין מחזיק במקביל בתיק המשפטים ובשניים נוספים.