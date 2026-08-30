ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אמר בשיחה עם בני ובנות נוער בכנס של ארגון "LEAD" כי "לדרג המדיני יש אחריות על הקונספציה לפני 7 באוקטובר, צריך ועדת חקירה ממלכתית". אלון גם דיבר על שחיקת הערכים בצה"ל במהלך המלחמה ואמר כי "אי אפשר שלא לשים לב לזה. יש שחיקה משמעותית אצל חלק מהלוחמים והמפקדים, בערכי צה"ל. זה פועל יוצא של מלחמה מאוד ארוכה ומתמשכת, אבל לא רק. יש אירועים שבהם חיילים לא נוהגים כשורה וביהודה ושומרון יש מקרים שבהם עומדים מנגד נוכח מעשים לא חוקיים ולא מוסריים. ולעיתים אפילו משתפים פעולה".