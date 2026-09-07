שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון, ואמר כי "צה"ל ירדוף וילכוד את המחבל. הטרור כרגע ביהודה ושומרון הוא ברמתו הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש. במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח, במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר נגד כוחות צה"ל וההתיישבות היהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם".