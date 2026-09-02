שני פלסטינים, בני 16 ו-19, נהרגו אמש (רביעי) מירי כוחות צה"ל בכפר אל-מורייר שממזרח לרמאללה. כך מסר משרד הבריאות הפלסטיני. בצה"ל מסרו כי הירי בוצע במהלך "הפרת סדר אלימה" שבה יודו בלוקים ואבנים לעבר הכוחות, וכי הלוחמים ירו לעבר "מסיתים מרכזיים להסרת האיום". עוד נמסר כי האירועים שקדמו לתקרית ואופן ניהולה מתוחקרים.

שני פלסטינים, בני 16 ו-19, נהרגו אמש (רביעי) מירי כוחות צה"ל בכפר אל-מורייר שממזרח לרמאללה. כך מסר משרד הבריאות הפלסטיני. בצה"ל מסרו כי הירי בוצע במהלך "הפרת סדר אלימה" שבה יודו בלוקים ואבנים לעבר הכוחות, וכי הלוחמים ירו לעבר "מסיתים מרכזיים להסרת האיום". עוד נמסר כי האירועים שקדמו לתקרית ואופן ניהולה מתוחקרים.

שני פלסטינים, בני 16 ו-19, נהרגו אמש (רביעי) מירי כוחות צה"ל בכפר אל-מורייר שממזרח לרמאללה. כך מסר משרד הבריאות הפלסטיני. בצה"ל מסרו כי הירי בוצע במהלך "הפרת סדר אלימה" שבה יודו בלוקים ואבנים לעבר הכוחות, וכי הלוחמים ירו לעבר "מסיתים מרכזיים להסרת האיום". עוד נמסר כי האירועים שקדמו לתקרית ואופן ניהולה מתוחקרים.

לפי הודעת צה"ל, הכוחות אבטחו כניסה לכפר של שוטרי מחוז ש"י ואזרח ישראלי, לצורך החזרת בעלי חיים השייכים לאזרחים ישראלים ואותרו בשטח הכפר. בצבא ציינו כי בעלי החיים זוהו באמצעות סימנים המעידים על שייכותם לישראלים. "במהלך הפעילות של הכוחות התפתחה הפרת סדר אלימה במרחב, שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום. זוהו פגיעות", נמסר.

לפי הודעת צה"ל, הכוחות אבטחו כניסה לכפר של שוטרי מחוז ש"י ואזרח ישראלי, לצורך החזרת בעלי חיים השייכים לאזרחים ישראלים ואותרו בשטח הכפר. בצבא ציינו כי בעלי החיים זוהו באמצעות סימנים המעידים על שייכותם לישראלים. "במהלך הפעילות של הכוחות התפתחה הפרת סדר אלימה במרחב, שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום. זוהו פגיעות", נמסר.

לפי הודעת צה"ל, הכוחות אבטחו כניסה לכפר של שוטרי מחוז ש"י ואזרח ישראלי, לצורך החזרת בעלי חיים השייכים לאזרחים ישראלים ואותרו בשטח הכפר. בצבא ציינו כי בעלי החיים זוהו באמצעות סימנים המעידים על שייכותם לישראלים. "במהלך הפעילות של הכוחות התפתחה הפרת סדר אלימה במרחב, שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום. זוהו פגיעות", נמסר.

התקרית שמהלכה בוצע הירי אירע כשעה וחצי לאחר עימות נפרד בכפר, שבמהלכו הגיעו למקום מתנחלים אחרי ששני כבשים השייכים להם הורעלו. במקום התפתח יידוי אבנים לעבר הישראלים ובהמשך יידויי אבנים הדדיים בין הצדדים. כוח צבאי שהגיע לנקודה פיזר את המעורבים.

התקרית שמהלכה בוצע הירי אירע כשעה וחצי לאחר עימות נפרד בכפר, שבמהלכו הגיעו למקום מתנחלים אחרי ששני כבשים השייכים להם הורעלו. במקום התפתח יידוי אבנים לעבר הישראלים ובהמשך יידויי אבנים הדדיים בין הצדדים. כוח צבאי שהגיע לנקודה פיזר את המעורבים.

התקרית שמהלכה בוצע הירי אירע כשעה וחצי לאחר עימות נפרד בכפר, שבמהלכו הגיעו למקום מתנחלים אחרי ששני כבשים השייכים להם הורעלו. במקום התפתח יידוי אבנים לעבר הישראלים ובהמשך יידויי אבנים הדדיים בין הצדדים. כוח צבאי שהגיע לנקודה פיזר את המעורבים.