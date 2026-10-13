. אדם נוסף נפצע באורח קל. על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. כוחות גדולים של תחנת המשטרה בעיר הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ראיות. מאז תחילת 2026 נרצחו 179 בני אדם בחברה הערבית בישראל.

. אדם נוסף נפצע באורח קל. על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. כוחות גדולים של תחנת המשטרה בעיר הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ראיות. מאז תחילת 2026 נרצחו 179 בני אדם בחברה הערבית בישראל.

ממד"א נמסר: "בשעה 10:12 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב גלבוע על גבר שהובא למרפאה מקומית באום אל פחם לאחר שנפצע מירי. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק צעיר כבן 20 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

ממד"א נמסר: "בשעה 10:12 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב גלבוע על גבר שהובא למרפאה מקומית באום אל פחם לאחר שנפצע מירי. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק צעיר כבן 20 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

ממד"א נמסר: "בשעה 10:12 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב גלבוע על גבר שהובא למרפאה מקומית באום אל פחם לאחר שנפצע מירי. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק צעיר כבן 20 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".