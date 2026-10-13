נימר ג'בארין, צעיר כבן 20, נרצח הבוקר (שלישי) מירי באום אל פחם. אדם נוסף נפצע באורח קל. על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. כוחות גדולים של תחנת המשטרה בעיר הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ראיות. מאז תחילת 2026 נרצחו 179 בני אדם בחברה הערבית בישראל.
ממד"א נמסר: "בשעה 10:12 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב גלבוע על גבר שהובא למרפאה מקומית באום אל פחם לאחר שנפצע מירי. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק צעיר כבן 20 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".
בהמשך נקבע מותו של ג'בארין בבית החולים. חובש מד"א סמי בדראן שהגיע לזירה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה מירי בגופו. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש".