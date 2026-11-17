מהדי תונסי (26), סטודנט לסוציולוגיה ולקרימינולוגיה ב אוניברסיטה העברית ותושב שכונת סילוואן שבמזרח ירושלים, נעצר בשבוע שעבר במעונות האוניברסיטה בהר הצופים - ומאז הוא מוחזק במעצר. דיון בעניינו, שהיה אמור להתקיים מחר (רביעי), נדחה ליום חמישי. חבריו טוענים כי הוא נעצר באלימות, כי עד כה לא הותר לו להיפגש עם עורך דין - וכי בשב"כ מבקשים להחזיקו במעצר מנהלי למשך כחצי שנה, ללא הגשת כתב אישום.

גלריה מהדי תונסי

תונסי מוכר כפעיל במסגרות פוליטיות וחברתיות שפועלות לקידום שותפות יהודית-ערבית. בין היתר הוא היה פעיל בתנועת "עומדים ביחד", השתתף בפעילות של ארגון "חדש" והיה מלגאי בתוכנית של עמותת "יד ביד" שעוסקת בקידום דיאלוג בין יהודים לערבים.

לדברי חבריו, לאחר מעצרו נותק עמו הקשר והם לא הצליחו לאתרו. ביום שני שעבר, לאחר שלא השיב לניסיונותיהם ליצור עמו קשר, הם פנו למשטרה - ורק אז התברר להם כי הוא מוחזק במגרש הרוסים בירושלים. החברים טוענים כי המעצר בוצע באלימות בתוך שטח המעונות, בידיעת אנשי האבטחה של האוניברסיטה. לדבריהם, במהלך המעצר נלקחו מתונסי גם משקפיו, ומשפחתו לא קיבלה מידע מספק על נסיבות מעצרו ועל החשדות נגדו.

"מהדי פעיל בכל מיני מסגרות בקמפוס. מסגרות שהמטרה שלהן היא לקדם שלום בין יהודים לערבים, לבנות שותפות יהודית-ערבית, דברים כאלה", סיפר עמוס צ'יפמן (25), יו"ר תא הסטודנטים של "עומדים ביחד" באוניברסיטה העברית וחברו של תונסי. "מהדי הוא בחור מתוק. אני מתקשה מאוד להאמין שהוא עשה או תכנן משהו. זה בן אדם באמת אחד האנשים הכי חמודים שאני מכיר. הוא עשה מלגה של 'יד ביד', של דיאלוג יהודי-ערבי. הוא היה ב'עומדים ביחד', שותפות יהודית-ערבית. הוא היה גם ב'חדש', שהם גם יהודים וערבים. הוא הדריך בני נוער, התנדב. זה הכי לא בדמות שלו".

"מעצר מנהלי הוא כלי לא דמוקרטי ולא אנושי"

צ'יפמן מתח ביקורת על השימוש במעצר מנהלי: "מעצר מנהלי בסוף זה כלי שהוא לא דמוקרטי, הוא לא אנושי. הם שולפים מישהו שבסוף הוא לא דיבר אפילו עם עורך דין". היום נפגש צ'יפמן גם עם בני משפחתו של תונסי, שאותם תיאר כמודאגים מאוד ממצבו. "הם מאוד מתוסכלים, מאוד מודאגים. הם לא יודעים מה איתו בכלל", אמר.

בעקבות מעצרו של תונסי הודיעה תנועת "עומדים ביחד" כי ביום חמישי בשעה 09:00 תתקיים הפגנת מחאה מול בית המשפט בירושלים, במקביל לדיון בעניינו. להפגנה צפויים להצטרף פעילים מתנועות וארגונים נוספים, בדרישה לשחררו ולברר את נסיבות המעצר. בתנועה מתחו ביקורת חריפה על השב"כ ועל הנהלת האוניברסיטה העברית: "מסע הציד של השב"כ נגד האוכלוסייה הערבית בישראל ממשיך. מעצר מנהלי הוא כלי לא דמוקרטי ולא אנושי. חצי שנה בכלא בלי אישום, בלי ראיות ובלי יכולת להתגונן הם לא דבר שאף סטודנט פעיל פוליטית או בכלל אמור לעבור".

עוד נמסר מהתנועה: "סטודנט נלקח מתוך המעונות של האוניברסיטה העברית, והנהלת האוניברסיטה לא נקפה אצבע כדי לסייע לו ולמשפחתו. אנחנו דורשים מההנהלה תשובות על חלקה במעצר ושתפעל לשחרורו מול השב"כ, המשטרה ומשרד החינוך".