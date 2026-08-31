על רקע השבתת רוב מתקני ההתפלה הפרטיים בישראל , הודיעה היום (שני) עיריית תל אביב-יפו כי החליטה לצמצם את השימוש במקורות מים לא חיונים. על פי הודעת העירייה, השימוש יצומצם בין היתר במערכות ההשקייה בגינות, ובמים במקלחות ובברזים בחופי הים. "אנו מעודכנים על התקלה ונמצאים בקשר רציף עם חברת 'מקורות' הארצית", נמסר.

המים בברזים בחופי תל אביב נעצרו





גלריה חופי ת"א - בלי מים בברזים ( צילום: יריב כץ )

בעירייה הדגישו כי הצוותים ערוכים לכל תרחיש, פועלים לשמור על רציפות תפקודית ומקיימים הערכות מצב שוטפות עם כלל הגורמים הרלוונטיים. גם בגבעתיים קראו לתושבים לחסוך במים. בינתיים, מתקן ההתפלה שורק א חזר לפעול. מערך הסייבר הלאומי הבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר, וכי הפסקת הפעילות נובעת מעכירות חריגה במי הים בעקבות מזג האוויר, כפי שנמסר על ידי רשות המים.

מוקדם יותר היום הודיעה כאמור רשות המים כי הפעילות ברוב מתקני ההתפלה הפרטיים בישראל הופסקה באופן זמני בשל עכירות חמורה במי הים שנגרמה ממזג האוויר. ההשבתה החלה בשבת, אך רק היום ברשות המים דיווחו על הנושא. בשל כך הנחתה הרשות לצמצם את אספקת המים השפירים לחקלאות בדרום. במועצה האזורית רמת נגב הופסקה הזרמת המים לחקלאות.

בשעות אחר-הצהריים ברשות המים העבירו הנחיה לרשויות המקומיות והתאגידים לעצור גינון ציבורי בלבד. הפסקת הפעילות לא השפיעה על מתקני ההתפלה באילת ובחדרה שהמשיכו לעבוד, וכמוהם 20 המתקנים המקומיים של חברת מקורות.

ממשיך לפעול. מתקן התפלת מי ים של חברת IDE בחדרה ( צילום: רויטרס )

ההודעה נמסרה רק אחרי כמה שעות של הפסקת הפעילות. על פי הרשות, "משק המים מנוהל באופן מלא, כאשר חברת מקורות מתגברת מיד את כל אמצעי ההפקה הזמינים. על פי ההערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו בקרוב לעבודה". עוד נמסר כי "הגורמים המקצועיים עוקבים מקרוב אחר איכות המים ומוכנים לכל תרחיש, במטרה להחזיר את כלל המתקנים לפעילות ברגע שמי הים יהיו צלולים יותר".

עכירות מעל סף מסוים מונעת ממתקני ההתפלה לפעול, שכן היא סותמת את הממברנות ופוגעת בתהליך הסינון. מתקני ההתפלה יחזרו לפעולה ברגע שעכירות המים תרד לרמה הנדרשת. ההערכה היא כי מתקנים שונים, גם אם הם קרובים גאוגרפית, עשויים לחזור לפעולה בזמנים שונים עקב הבדלים בעומקי יניקה ובמיקום.