צעיר מהעיירה עקרבה שבאזור שכם, שנגדו הוגש כתב אישום בגין שהייה בלתי חוקית בישראל ופריצה לבר יין בתל אביב, הגיע לאחר מעצרו לבית החולים כשהוא סובל מחבלות משמעותיות בפניו ובשיניו ונדרש לתזונה נוזלית בלבד למשך שישה שבועות. הוא הגיש תלונה למח"ש, בטענה כי הוכה בידי השוטרים.

המשטרה טענה כי במהלך המעצר התפתח מאבק לאחר שהנאשם התנגד, סנגוריתו טענה כי הוא הוכה בידי השוטרים. השופט בנימין הירשל דורון, הצביע על הקושי ליישב בין תיאור הפגיעות בדוחות הפעולה לבין מצבו הרפואי, ולבסוף הורה לשחררו בערבויות.

תושב איו"ש עם חבלות שטוען כי הוכה שוטרים

על פי כתב האישום, הצעיר בן 21 מעקרבה, נכנס לישראל ללא היתר כשבוע לפני האירוע. לטענת התביעה, הוא הגיע לפנות בוקר, יחד עם אדם נוסף, למחסן של בר יין בתל אביב. לפי האישום, השניים פרצו את הדלת הפנימית של העסק באמצעות חפץ וגרמו לה נזק. התביעה המשטרתית טענה כי השניים נכנסו למקום ונטלו שני מחשבים ניידים של אפל, ששווים הוערך בכ־4,000 שקלים.

זמן קצר לאחר מכן נעצר הנאשם בסמוך למקום, כשלפי כתב האישום הרכוש הגנוב ברשותו. הוא הואשם בכניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, היזק לרכוש במזיד בצוותא ופריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה בצוותא.

פערים בין הדוחות הרפואיים לגרסת המשטרה

בחקירתו במשטרת לב תל אביב, הודה שנכנס לישראל ללא אישור, אך הכחיש את הפריצה וטען שמצא את הרכוש על שולחן ברחוב. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים בטענה למסוכנות ולחשש להימלטות מהליכי המשפט. לצד זאת, בבקשה צוין כי הנאשם נעדר עבר פלילי. אלא שבדיון בבקשת המעצר עמדה במוקד גם השאלה מה אירע בזמן מעצרו.

נציג המשטרה הציג דוח פעולה שלפיו הנאשם דחף את ידו של השוטר בניסיון להשתחרר מאחיזתו, ובעקבות זאת התפתח מאבק. לפי הדוח, השוטר נפל יחד עם הנאשם והאופניים והנאשם המשיך להתנגד. כשנשאל על מצלמות גוף, השיב נציג המדינה כי אין בדוח הפעולה אינדיקציה לכך שהבלש השתמש במצלמת גוף.

מנגד, לדברי הסנגורית עו"ד חגית רחמני מהסנגוריה הציבורית, לאחר הנפילה מהאופניים היה לחשוד סימן קטן בלחי, אך בהמשך, לטענתו, השוטרים "פוצצו" אותו במכות. היא הציגה לבית המשפט תעודה רפואית וטענה כי לסתו נשברה, שיניו נפגעו והוא אושפז.

השופט דורון לא קבע כי השוטרים תקפו את הנאשם, אך התייחס במפורש לפער בין דוחות הפעולה לבין החבלות. "גם אני, לאחר עיון בדוחות הפעולה, קצת מתקשה להבין את הפער בין תיאור הפגיעות על ידי שוטר הסיור לבין החבלה המשמעותית שניכרת בתעודה הרפואית ואף ניכרת עתה בפניו של המשיב", כתב. השופט ציין גם את הטיפול בשיניו ואת קביעת בית החולים שלפיה הוא זקוק לתזונה נוזלית בלבד למשך שישה שבועות.

בהחלטתו קבע השופט כי עוצמת עילת המסוכנות של הנאשם נמוכה יחסית, בין היתר בהתחשב בכך שמדובר בצעיר ללא הרשעות קודמות, וכי יש לקבוע תנאים שיבטיחו את התייצבותו למשפט. הוא הורה על שחרורו בערבות באישור ערב. עוד נתן השופט משקל גם ל"מצבו הרפואי של המשיב והחבלות הניכרות בו". המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע של השחרור כדי לאפשר לה להגיש ערר, אולם החליטה לבסוף שלא להגיש ערר.