ד"ר מוסא חסאדיה (31) מהכפר פוריידיס התכוון לחגוג בחתונתו ביום שישי האחרון, אך משטרת זכרון יעקב החליטה לעצור אותו ואת אביו (55) בחשד למעורבות בירי שבוצע סמוך לביתם - שעות בודדות לפני החתונה. יחד איתם נעצר גם מוחמד מחאג'נה (31), הדי-ג'יי באירוע. לאחר יממה במעצר, בית משפט השלום בחיפה החליט לשחרר את השניים, בקביעה כי "אין כל חשד לירי".

החגיגות לפני החתונה, וקבלת הפנים אחרי השחרור





השלושה נעצרו בחשד ל"קשירת קשר לביצוע פשע", בעקבות חשד לירי באוויר במהלך חגיגות שקדמו לחתונה. השופטת פרחה ג'ובראן מילר דחתה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרם בשלושה ימים, וקבעה כי "לא קיים חשד סביר שהם ביצעו את המיוחס להם". זאת לאחר שבדיון בבית המשפט נציג המשטרה הודה כי בחיפושים ובסריקות שערכה המשטרה לא נמצאו כלי נשק, תרמילים או כל ממצא אחר שקושר אותם לחשדות.

במהלך הדיון סנגורו של החתן הקשה על נציג המשטרה: "תאשר כי הכוח המשטרתי שהגיע עשה סריקה ולא מצא מוצגים ותרמילים?", והוא השיב כי אכן לא נמצאו תרמילים. הסנגור הוסיף כי ייתכן שהירי שבעקבותיו הוזמנה המשטרה לפוריידיס התרחש במקום רחוק מהחגיגות, ונציג המשטרה אישר כי "לאור צפיפות הכפר, לא ניתן לשלול זאת". המשטרה הגישה היום ערר על ההחלטה לשחררם, אך בית המשפט המחוזי דחה אותו והותיר את החלטת השחרור על כנה.

גלריה החתן מתחבק עם אימו לאחר שחרורו ממעצר

ד"ר חסאדיה עם כלתו, אביו ואימו

החתונה התקיימה באולם מייס אל רים שבערערה. למקום הגיעו האורחים שהמתינו עם הכלה, ד"ר ליאן, להגעתו של החתן, שכאמור נעצר ולא זכה להשתתף בחתונתו. לאחר שחרורם אתמול מוסא ונעמאן התקבלו בביתם על-ידי מאות קרובי משפחה וחברים, שבירכו על שחרורם.

האב, נעמאן, אמר כי "לא היה שום ירי בחתונה. כל מה שנאמר הוא שקר ועלילה. המשטרה מנעה מאיתנו את הרגעים היפים ביותר בחיים, אבל אנחנו נחגוג את השמחה מחדש. אני מודה לכל מי שעמד לצידנו ותמך בנו, ומעריך מאוד את התמיכה שלכם".

מוסא אמר: "רציתי לחגוג את חתונתי ולהיות לצד כלתי ומשפחתי, אבל מה שקרה השפיע עליי מאוד והעציב אותי, לאחר שנמנע ממני הרגע שכל כך ציפיתי לו". תושבים שהשתתפו בחתונה אמרו גם הם כי לא נורה בה אף כדור אחד, וכינו את המעצר "מעשה מתגרה וחסר אחריות". לדבריהם: "צעירים נרצחו בכפר ואחרים נפצעו, ולא ראינו מעצרים. אבל כשאנחנו רוצים לשמוח אנחנו נתקלים במכשולים מצד המשטרה, כאילו לערבים אסור לשמוח".