"החמצה זאת המילה שמלווה אותי ולא נותנת לי מנוח". כך אמרה היום (שני) מיכל לובנוב, אלמנתו של אלכס לובנוב, שגופתו הושבה לצד גופותיהם של הרש גולדברג-פולין, אורי דנינו, כרמל גת ואלמוג סרוסי לפני שנתיים אחרי ש נרצחו באכזריות בשבי חמאס.

גלריה "עצב שלא נגמר". אלכס ומיכל לובנוב

לובנוב אמרה כי הפעם בחרה לציין את התאריך הכואב בחו"ל ביחד עם שני בניהם טום וקאי, שלא הספיק להכיר את אביו. מיכל הייתה בהריון כשאלכס נחטף. "אני מסתכלת כל הזמן על קאי ומנסה לחשוב מה אלכס היה אומר עליו", שיתפה. "איך הוא היה מחבק ומנשק אותו - וההחמצה זאת המילה שמלווה אותי שנים ולא נותנת לי מנוח".

היא הוסיפה כי למשפחות ששת החטופים יש יותר מדי תאריכים לציין: "זה התאריך העברי, התאריך של הרצח עצמו, תאריך הקבורה ותאריך החטיפה". לדבריה, "מרגיש פה מעגל אחד גדול של עצב שלא נגמר. השנה ברחנו לשקט הנפשי שלנו. הזמן לא עושה את שלו - הכאב הוא עצום".

"הכי כואב לי שאלכס לא זכה לגדל את ילדיו ושהבנים לא זוכים לגדול עם אבא - והכי גרוע שכלום לא השתנה במדינה שלנו. הכול אותו הדבר בדיוק כמו ב-6 באוקטובר 2023. מה אני אספר לבנים שלי, חוץ מזה שאבא שלהם היה גיבור אמיתי? מה אספר להם שקרה אחרי שהשישייה שלנו נרצחה?".

מימין למעלה: הרש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו. מימין למטה: אלמוג סרוסי, כרמל גת, אלכס לובנוב ( צילום: באדיבות משפחת גולדברג-פולין )

ושום דבר מבחינתה לא השתנה מאז. "אני מקווה שאצליח לגדל אותם במקום טוב יותר, ערכי ומוסרי יותר, כי זאת הצוואה של אלכס, אלמוג, אורי , עדן כרמל והירש. אנחנו חייבים להם את זה", חתמה את הדברים.

מוקדם יותר הפגינו פעילות ופעילי "מחאת הנשים" מול ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, במלאת שנתיים להחזרת גופותיהם ששת החטופים. על שלט שפרסו במקום נכתב: "לא נשכח - הם יכלו לחזור בחיים". הפעילים מסרו כי "רה"מ ועוזריו היו עסוקים בטיוח ושקרים כבר מ-7 באוקטובר. בזמן שחטופים וחטופות נאבקו על חייהם, רה"מ דחה עסקאות שיכלו להחזיר אותם הביתה. מדינה שלא חקרה עד היום את מחדל 7 באוקטובר ולא לקחה עליו אחריות, לא יכולה להבטיח שתדע למנוע את האסון הבא".

אורי חזר כדי להציל אחרים, הרש איבד את ידו מפיצוץ רימון

הרש (23), שנולד בארה"ב ועלה עם משפחתו לישראל ב-2008, בילה במסיבת הטבע ברעים ונחטף מ"מיגונית המוות". בסרטון שפורסם במהלך המלחמה באישור המשפחות נראים מחבלי חמאס מובילים אותו ושלושה חטופים נוספים לטנדר שלהם. הרש איבד את ידו מפיצוץ רימון שזרקו מחבלי חמאס לעבר המיגונית, ובסרטון שפורסם ניתן לראות אותו עם הפציעה הקשה כשהוא מובל בכוח אל הטנדר.

תיעוד השישה במנהרת חמאס

אורי (25) מירושלים נסע למסיבה בנובה עם כמה חברים, בהם מיה, איתי רגב ועומר שם טוב. אורי וחברו הצליחו להימלט במכוניות, אך לבסוף אורי החליט לחזור ולהציל את החברים, למרות אזהרות חברו - והוא נתפס על-ידי המחבלים.

עדן (24) מתל אביב עבדה במסיבה ברעים כברמנית. בשעה הראשונה שלאחר מתקפת הטרור התחבאה ברכב לצד גופות חברותיה, ובהמשך עברה להסתתר בשיח - שם הייתה כשעתיים וחצי. משפחתה פרסמה אשתקד הקלטה של שיחה של עדן עם מוקדנית במשטרה, שבה הזהירה אותה להתחבא, בזמן שברקע נשמעו דיבורים בערבית. "תתחבאי, תנסי למצוא מקום להתחבא, שימי את הטלפון על השתק שלא יישמעו אם יש צלצול, ותישארי זמינה, בסדר?", הורתה. לפני שניתקה את השיחה, עדן ביקשה: "בבקשה תמצאו אותי, טוב?".

אלכס (32) מאשקלון ניהל את הבר במסיבה ברעים. במשך 18 ימים לא היה ידוע מה עלה בגורלו של אלכס, שעבד בנובה בזמן שאשתו ובנו הבכור ישבו בממ"ד באשקלון. אשתו מיכל הייתה בהיריון מתקדם בעת שאלכס נחטף, ובעת שהיה בשבי בעזה נולד בנו השני, קאי. "נשארתי לבד", זעקה מיכל באחד הדיונים בכנסת, כשזעמה על חוסר התמיכה מצד המדינה.

אמו של הרש כינתה אותם: "The beautiful six"

כרמל (40), סטודנטית לתואר שני בריפוי בעיסוק, נחטפה מבית הוריה בבארי ב-7 באוקטובר. אמה כנרת נרצחה. ירדן רומן-גת, גיסתה של כרמל שנחטפה יחד איתה, שוחררה לאחר 54 ימים בשבי חמאס והתאחדה עם בעלה אלון ובתה גפן בת השלוש – שהצליחו לברוח מהמחבלים.

אלמוג (27) מרעננה היה עם בת זוגו שחר גינדי במסיבת הטבע ברעים. שחר נרצחה על ידי המחבלים, ואלמוג נחטף לעזה. הוא עבד כתאורן ובינואר 2024 ציינו את יום הולדתו בכמה הופעות. הדג נחש הקדישו לו את השיר "עיר האלוהים", שלומי שבן ביקש מהקהל להדליק פנסים שיראו לו את הדרך הביתה.

לפי תחקיר צה"ל, ששת החטופים הוחזקו במנהרה בתל-סולטאן ברפיח. ב-31 באוגוסט 2024 איתר צה"ל את גופותיהם במנהרה בעומק כ-20 מטר. לפי התחקיר, מחבלי חמאס ירו בהם למוות כיממה לפני שכוחות צה"ל הגיעו למנהרה. הצבא לא ידע במדויק על מיקומם.