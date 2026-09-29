הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 05:57 במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הגבר אותר ללא סימני חיים.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 05:57 במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הגבר אותר ללא סימני חיים.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 05:57 במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הגבר אותר ללא סימני חיים.