נהג רכב כבן 30 נהרג הבוקר (שלישי) בהתנגשות עם סוס בכביש 65, סמוך לעילבון שבגליל. מותו נקבע בזירת התאונה.
הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 05:57 במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הגבר אותר ללא סימני חיים.
פרמדיק מד"א פריד עותמאן וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מורן אבו שקארה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו, הנהג היה בתוך הרכב כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו, כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ולא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".