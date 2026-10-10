איראן הצליחה לשקם את מפעלי הטילים והכטב"מים שלה, למרות חודשים של הפצצות מצד ארה"ב וישראל. כך דווח היום (שבת) ב"בלומברג" על סמך גורמים המעורים בנושא.

בסוכנות הידיעות דווח כי לדברי גורמים מערביים, שביקשו להישאר בעילום שם, טהרן עדיין מחזיקה ביכולת לייצר אמצעי לחימה ולשקם את מאגרי הנשק שלה. גורם אחד אף ציין כי איראן נותרה "מצוידת היטב" בטילים בליסטיים ובאמצעי לחימה מסוימים נגד ספינות, וכן כי היא מסוגלת לייצר טילים נוספים במהירות.

גלריה תצוגת טילים בטהרן. ארכיון ( צילום: AP Photo/Vahid Salemi )

לדברי הגורם, רוסיה מספקת טילים לאיראן - דברים התואמים הערכות שפורסמו כבר במהלך חודש יוני האחרון. משרד ההגנה של רוסיה לא הגיב לבקשת "בלומברג" לתגובה. בדיווח צוין עוד כי שיקום מפעלי הטילים מאפשר לאיראן לחדש את מלאי הנשק שלה, בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נמנע מתקיפות נוספות לקראת בחירות האמצע.

הערכה זו לגבי יכולות ייצור הטילים של איראן עומדת בסתירה לטענות חוזרות ונשנות מצד טראמפ ואנשיו, שלפיהן שמונה חודשים של תקיפות אוויריות חיסלו את היכולת של איראן לאיים על בסיסים אמריקניים באזור ועל בעלות בריתה של ארה"ב. מוקדם יותר השנה אמר טראמפ כי הצבא האיראני "הושמד לחלוטין", ובנאום שנשא ב-30 בספטמבר אמר שר ההגנה פיט הגסת' כי ארה"ב השמידה את "היכולת הצבאית-תעשייתית" של איראן ואת "כל התשתית הביטחונית שלה".

על פי הדיווח האחרון, היכולת הזו של איראן מגבירה את הסבירות שהיא תוכל לשקם את מערך הטילים שלה אם טראמפ יממש את הבטחתו – שפורסמה ברשתות החברתיות ביום חמישי, שלא לתקוף את הרפובליקה האיסלאמית לפני בחירות האמצע בנובמבר.

כמו כן, צוין בדיווח כי טהרן הגבירה את התקיפות נגד כלי שיט באזור מצר הורמוז, ועל פי הצי הבריטי, היא פגעה ב-10 כלי שיט לפחות במהלך השבוע האחרון.

בתגובתה לדיווח ב"בלומברג", דחתה דוברת הבית הלבן את הפרטים. לדבריה, "הנשיא טראמפ החריב כליל את מתקני הגרעין של איראן במהלך מבצע 'פטיש חצות'. לאחר מכן במהלך מבצע 'זעם אפי' השמיד בהצלחה את המגן הקונבנציונלי שאיראן ביקשה ליצור סביב תוכנית הגרעין שלה - לרבות הטילים הבליסטיים, מתקני הייצור והצי הימי שלה".

מבקש תוכניות, ומבטל תקיפות. טראמפ ( צילום: Alex WROBLEWSKI / AFP )

נזכיר שה"ניו יורק טיימס" דיווח שלשום כי צבא ארה"ב נערך לחידוש מתקפה נרחבת נגד איראן, ובפנטגון גיבשו תוכניות למבצע צבאי אינטנסיבי שיימשך כשלושה ימים בלבד. לפי הדיווח, על אף ההיערכות הצבאית הנרחבת וההסלמה בתקיפות האיראניות נגד מכליות נפט, הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להסס אם לחדש את הלחימה בהיקף משמעותי - ובחודשים האחרונים אף דחה חמש הצעות שונות לפעולות צבאיות גדולות נגד איראן או החות'ים בתימן.

לפי הדיווח, טראמפ הורה פעם נוספת להכין אפשרויות תקיפה, וביום שישי שעבר דנו בכירי הממשל בתוכניות בפגישה שנערכה בקמפ דייוויד, בהובלת סגן הנשיא ג'יי די ואנס. במוקד הדיונים עמדה תוכנית למבצע קצר ועוצמתי, שיימשך כשלושה ימים ויתמקד במערכי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלקים נרחבים מהם שוקמו על ידי משמרות המהפכה מאז השלבים הראשונים של המלחמה. בין היעדים הנוספים שנשקלים נמצאים מתקני אנרגיה, מפקדות ומרכזי פיקוד של משמרות המהפכה.

"ערוכים למו"מ ולא חוששים ממנו"

בינתיים עתיד הגזרה האיראנית עדיין נמצא תחת סימן שאלה אחד גדול, כשהתקדמות במשא ומתן בין איראן לארה"ב עדיין אין, המאבקים על הורמוז נמשכים, הסכמה על פתרון סוגיית הגרעין לא נראית באופק והכוחות האיראנים ממשיכים לאיים, מול טענותיהם של האמריקנים להישגים. כל זאת, כשבשבועות הקרובים ישראל וארה"ב הולכות לבחירות, מה שמעורר שאלות גם בצד האיראני לגבי השפעות השיקולים הפוליטיים על ההחלטות המבצעיות.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הודיע שלשום כי "תהליך המשא ומתן נמשך ומסרים מועברים באמצעות מתווכים. הצגנו את ההצעה שלנו, של תוכנית שבעת הימים, ושמענו את עמדת הצד האמריקני בנוגע אליה. אנחנו בוחנים כעת את העמדה האמריקנית, ולהערכתי נמסור את תשובתנו בימים הקרובים". גם דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, מסר בימים האחרונים כי "הובהרו תנאיה של איראן לסיום המלחמה בכל החזיתות ושיקום הביטחון במפרץ הפרסי ומצר הורמוז" וכן כי "מסרים מוחלפים בין איראן לארה"ב באמצעות מתווכים".

למרות ההתבטאויות האיראניות, את תוכנית "שבעת הימים" שהוצגה בספטמבר, טראמפ כבר דחה. התוכנית כללה, לפי הדיווחים, את עצירת הפעולות העוינות באזור למשך שבוע, כולל בלבנון, שחרור 12 מיליארד דולר מהנכסים המוקפאים האיראניים, הסרת הסנקציות על ייצוא הנפט האיראני, הסרת המצור האמריקני על הנמלים האיראניים, ערבויות הקשורות לכיבוד הריבונות האיראנית, מחויבות למזכר ההבנות בין איראן לארה"ב ועצירת האיומים נגד איראן.

עראקצ'י. "נמסור תשובה על עמדת האמריקנים בימים הקרובים" ( צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP )

ביום השביעי, לפי ההצעה, איראן תפתח את מצר הורמוז, אם ימולאו תנאיה. מבחינת האיראנים, אלה עדיין הדרישות. דוברת ממשלת איראן פאטמה מהאג'ראני הבהירה מצדה בשבוע שעבר: "אנחנו ערוכים למשא ומתן ולא חוששים ממנו. נגן על המדינה - באמצעות מלחמה או באמצעות משא ומתן".

בכל הנוגע להורמוז, לאיראן יש תוכניות ארוכות טווח עבור המעבר הימי. היא מנהלת שיחות עם עומאן, שנמצאת בצדו השני של המצר, לגבי הניהול העתידי שלו ולפי דברים שאמר בשבוע שעבר דובר משרד החוץ האיראני, שתי המדינות הסכימו על "מיקומי המעברים הבטוחים, הגיעו להבנה כיצד להציג זאת בפני הגוף הבינלאומי הרלוונטי, והדבר ייעשה בקרוב".

התקשורת האיראנית המזוהה עם המשטר המשיכה לדווח גם בימים האחרונים על תקריות שונות בהורמוז, בהן היו מעורבים כלי שיט שהוגדרו ככאלה ה"חורגים מהנהלים" האיראניים. הבכירים האיראנים ממשיכים לטעון כי המצר נמצא בשליטה מלאה של הכוחות האיראניים וכי המצב יימשך, עד שייענו הדרישות הלגיטימיות של טהרן. מהצד השני, ארה"ב טוענת כי השליטה במצר כבר לא בידי הרפובליקה האיסלאמית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אף טען בשבוע שעבר כי איראן "איבדה באופן מוחלט" את השליטה על המצר.

לצד סוגיית הורמוז, שתפסה את הכותרות בחודשים האחרונים, חזרה לסדר היום גם סוגיית הגרעין. ביום רביעי האחרון אמר "מקור בכיר" לערוץ אל-ערביה הסעודי כי "הורמוז אינו מהווה עוד עדיפות עבור וושינגטון, אחרי שאיראן איבדה את השליטה בו. ההתקדמות במשא ומתן תלויה בתגובת איראן לדרישות טראמפ בנוגע ליכולותיה הגרעיניות. וושינגטון דורשת מאיראן להכיר בכך שלא תמשיך לפתח את יכולותיה הגרעיניות".

ב-28 בספטמבר צוטט בכיר אמריקני ב"אל-ג'זירה" אומר כי "לא יהיה הסכם ללא התייחסות לסוגיית הגרעין" וכי "טראמפ מוכן להקל את הסנקציות על איראן ולשחרר את נכסיה המוקפאים בתמורה להתקדמות בסוגיה".

מהצד האיראני, בשבוע שעבר צוטט בכיר איראני שאמר לרויטרס כי איראן לעולם לא תוותר על זכותה להעשרת אורניום וכי העמדות האמריקניות בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן עומדות בסתירה לדרישותיה. ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן מוחמד איסלאמי חזר על אותם תנאים שוב שלשום, ואמר: "לא נוותר על זכותנו להעשרה, וגם לא נמסור את האורניום. המשא ומתן הגרעיני לא עמד על הפרק, והצהרות האמריקנים נובעות מייאוש".

איומים ללא הפסקה

בינתיים, האיומים האיראניים נמשכים ללא הפסקה. רק בסוף השבוע האחרון איימו משמרות המהפכה כי "מעתה הפעולה נגד כלי השיט המפרים (את החוקים האיראניים, לב"א) לא תוגבל למצר הורמוז", וכי "כל כלי שיט שישוט בנתיב לא מורשה, בכל מקום באזור - ייענש". מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי אמר בשבוע שעבר כי "הכוחות הימיים ערוכים להגיב בנחישות לכל טעות בשיקול הדעת מצד האויב ומעבר כלי שיט ללא אישור".

גם דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי הצטרף לאיומים בשבועות האחרונים. "אם תתבצע תקיפה חדשה, אסטרטגיית ההגנה שלנו תשתנה, כולל שינוי הגיאוגרפיה של העימות, שימוש בציוד ובאמצעי לחימה חדשים ובחירת מטרות שונות. איראן מחזיקה ביכולות ובמטרות אסטרטגיות שטרם נעשה בהן שימוש, אך יופעלו בעת הצורך", אמר.

"כלי שיט ייענשו". המאבקים בהורמוז לא נפסקו

למרות שהאיומים האיראניים והתבטאויות הבכירים בנוגע ליכולות הצבאיות מגיעים במסגרת התעמולה השוטפת של איראן, בימים האחרונים פורסמו גם כמה דיווחים מערביים, הטוענים ליכולות משמעותיות שעדיין נמצאות בידי המדינה. בין היתר, דווח בשבוע שעבר על תמונות לוויין שחשפו פעילות מחודשת משמעותית במין-זדאא'י, מתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן, שנחשף והותקף בידי ישראל במהלך "שאגת הארי".

ההנהגה המדינית האיראנית ממשיכה לקרוא בימים אלה לשמירה על לכידות ויציבות פנימית, אך יודעת גם להודות באתגרים הנוכחיים העומדים בפניה ובפני התושבים. איראן נמצאת במצב כלכלי וחברתי מאתגר וכידוע, קיימים בה חילוקי דעות פנימיים, גם בנוגע למשא ומתן מול ארה"ב.