טרגדיה ביוון: שישה בני אדם נהרגו במרכז אתונה , כשפיצוץ עז בלב אזור התיירות של עיר הבירה גרם אתמול (שישי) לקריסת בניין. כך מסרו מכבי האש היווניים, ולדברי ראש העיר האריס דוקאס, מקור הפיצוץ הוא ככל הנראה מדליפת גז.

שישה הרוגים בפיצוץ במרכז תיירותי באתונה ( צילום: רויטרס )





גלריה הבניין שקרס - בלב המרכז התיירותי ( צילום: AP Photo/Yorgos Karahalis )

זירת הפיצוץ בפלאקה, כנראה מדליפת גז ( צילום: AP Photo/Yorgos Karahalis )

החיפושים שבסופם אותרו 6 הקורבנות ( צילום: AP Photo/Yorgos Karahalis )

השישה שנהרגו הם זוג קשישים, בריטי ויוונית, שגרו בדירה העליונה, וארבעה תיירים - שני זוגות אמריקנים, ששהו בדירה בקומה הראשונה. מכבי האש המקומיים מסרו כי גופותיהם אותרו היום בין ההריסות על ידי צוותי חירום, באמצעות ציוד כבד, כלבי חילוץ, מצלמות וחיישנים. לאחר הפיצוץ חולצו שתי נשים מבניין סמוך ופונו לבית החולים. אדם נוסף נפצע קל מרסיסים.

יחידת חקירות הפשעים של מכבי האש הגיעה גם היא למקום כדי לזהות את סיבת הפיצוץ, לאחר דיווחים על ריח גז באזור המרכזי וההיסטורי - שכונת פלאקה, שבה שוכנים מלונות והשכרות לטווח קצר. השכונה ממוקמת סמוך לכמה מהאתרים המתויירים ביותר באתונה, ובהם האקרופוליס ומקדש זאוס.

לפי המשטרה המקומית, התיירים היו צפויים להגיע לטיסה משדה התעופה של אתונה בצהרי יום שישי, אך לא הופיעו. הפיצוץ גרם לנזק לבתים, חנויות ומכוניות שהיו בסמוך, כאשר גם הריסות וזכוכיות שבורות אותרו עד שלושה רחובות משם. הבניין התפזר למתכת מעוותת, אריחים שבורים ובטון, מפוזרים בפריטי בית ובגדים.

"אסון בלתי נתפס" ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

התושבים הזהירו: "ריח של גז במשך שבועות" ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

נזק לבניינים הסמוכים ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

מתאיוס ארטוואניס, בעל הדירה בקומת הקרקע שלא היה במקום בזמן הפיצוץ, אמר ליומון היווני "קתימריני" כי ניסה ליצור קשר עם הזוג המבוגר, אך ללא הצלחה. "הנזק משתרע על כל הרחוב וגם על הרחוב שמאחורי הבניין", הסביר ראש העיר דוקאס. "אנחנו מדברים על אסון בלתי נתפס". לדבריו, שני הבניינים הסמוכים ניזוקו קשות.

לפני כשנה קבוצת תושבי פלאקה התריעה בפני העירייה ובפני מפעילי רשתות החשמל והגז על הסיכונים לקצר חשמלי או דליפות גז בשכונה. במכתב שפרסם "קתימריני", קראו התושבים לקיים תרגיל בטיחות כדי לזהות נקודות תורפה פוטנציאליות בתוכנית החירום.