יו"ר ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט , התראיין הבוקר (רביעי) במסגרת ועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרא לאיחודים נוספים בגוש האופוזיציה.

ריאיון עם נפתלי בנט ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





בנט פתח את דבריו במתקפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "זו עלילת דם בכוונת מכוון של נתניהו. עלילת דם שהיא התחילה בימים הראשונים אחרי הטבח, שנתניהו ואנשיו התחילו לתדרך את הדבר האיום ונורא הזה - ואת יודעת אם טבח 7 באוקטובר זה באמת באחריות נתניהו, מכיוון ש-15 שנה הוא פיטם וגידל והצמיח את חמאס ואת קונספציית 'חמאס הוא נכס', לפחות זה לא היה בזדון.

"עלילת הדם של נתניהו זה מהלך בזדון שלו כדי להסיר ממנו אחריות. הוא בנה את הקונספציה במשך 15 שנה והעביר מיליארדים לחמאס ויצר לנו מפלצת ענקית על הגדר. עד הרגע הזה הוא לא אמר 'אני נתניהו אחראי על זה שפיטמתי את חמאס במשך 15 שנה והם טבחו ואנסו את בנותינו'. עד הרגע הזה הוא לא אמר את הדבר הזה".

גלריה בנט ואיזנקוט בוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות"

נפתלי בנט בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

כשנשאל על אפשרות של איחוד בגוש אמר ראש הממשלה לשעבר: "אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול והאגו לא יהיה חסם. כמו שאני אומר, אני משוכנע שאיחוד גדול בגוש ימנע את כל הדו"צים בפנים. אמרתי את זה לפני שנה לפני חצי שנה אני אומר את זה עכשיו, אני מאמין גדול בדבר הזה".

לדברי בנט: "איחוד זה לא רק במילים, אלא במעשים. אני עשיתי צעד מנהיגותי של דוגמא אישית יחד עם לפיד והתאחדנו. לא אמרנו שנתאחד, לא הפרחנו סיסמאות, התאחדנו, כולל במחיר. אבל מה הטענה שלי, זה שאנחנו צריכים לשבת בממשלה הבאה גם אנשי ימין גם אנשי שמאל, כולם ציונים, וביחד לתקן את ישראל ולהניח בצד את השטויות, את כל המריבות האלה וזה מה שהציבור מצפה. לכן אני הראשון שאומר אני מוכן להניח את האגו האישי בצד".

אז אתה קורא לאייזנקוט מכאן 'בוא נתאחד'? "לא, אני אומר שכשאתה במצב כל כך קיומי אתה חייב לשים בצד את כל השיקולים האחרים ולשאול איך אנחנו את כל האנרגיה זה יהיה להביא קולות כדי להביא 63-64 (מנדטים). אם נהיה בדו"צים, אנחנו מרחיקים את הדבר הזה"

לדברי בנט: "מדינת ישראל בסכנה קיומית של קריעה מבפנים. הממשלה הנוכחית היא הנוראה בתולדות ישראל, גם בגלל ששום דבר לא מנוהל. הכל כאוס, נתב"ג בכאוס בגלל שמכרו את נתב"ג לפוקדי ליכוד, לא מגייסים את החרדים, 'נמות ולא נתגייס', וגם עלילת הדם החדשה של נתניהו. לכן עיקרון העל שמנחה אותי פוליטית זה מה יביא לניצחון ולכן אני דוחף כבר שנה בכל כוחי לאיחוד גדול".

( צילום: יריב כץ )

בנוגע למצבה של מערכת המשפט אמר בנט: "שנת '23 הביאה את מדינת ישראל לסף מלחמת אזרחים. הרפורמה המשפטית, שהיא לא באמת נועדה לתקן - היא נועדה לנקום, אלה המילים של השרים עצמם. 'אנחנו ננקום בכם', 'אנחנו נדרוס אתכם', היא קרעה את ישראל לגזרים. לכן בכוונתי בממשלה הבאה לחוקק את מגילת העצמאות כחוק יסוד. פרק המבוא בחוק יסוד של החוקה שלנו. כלומר לקבע את מגילת העצמאות כפרק מבוא בחוקה לישראל כחוק יסוד. אני לא אומר את זה בקלות, עכשיו אני אומר את זה לראשונה".

יו"ר ביחד הוסיף: "כולם מבינים וחייבים להגיד את זה - ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בלבד כלאום, אבל זכויות אזרחיות צריך להיות שוויון לכל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים, כאחד".