ליגת ה-NBA הטילה עונש חסר תקדים על לוס אנג'לס קליפרס בעקבות פרשת עקיפת תקרת השכר סביב כוכב הקבוצה קוואי לנארד. הקבוצה נקנסה ב-30 מיליון דולר - הקנס הגבוה בתולדות הליגה - ותאבד חמש בחירות סיבוב ראשון בדראפט. בנוסף, בעלי הקליפרס סטיב באלמר הושעה לשנה ולנארד נקנס ב-700 אלף דולר. לפי החקירה, הקליפרס סייעו לכוכב לקבל מיליוני דולרים באמצעות עסקאות מסחריות עם חברות שעשו עסקים עם המועדון, ובהן Aspiration, שהעניקה לו חוזה שיווק בשווי 28 מיליון דולר. מייסד החברה, ג'ו סנברג, נידון ל-14 שנות מאסר בפרשת הונאה בהיקף של מאות מיליוני דולרים.