כוח מילואים של חטיבת כרמלי נמצא כעת באימון לקראת תעסוקה מבצעית ממושכת (כ-110 ימים) בגזרה הדרומית של גבול סוריה. לקראת העלייה לקו, התייצבו בשבוע שעבר כ-600 לוחמי מילואים לאימון לפני התעסוקה המבצעית. לטענת לוחמים בגדוד, עם סיום האימון ויממה בלבד לפני העלייה לקו - התקבלה הנחיה לצמצם את מכסת כוח האדם. עשרות לוחמים שהתייצבו לסבב יעודכנו כי הצו שלהם נסגר וישוחררו הביתה - בעוד אחרים יישארו ויידרשו למלא את אותו היקף משימות עם פחות לוחמים.

לוחמי מילואים בחטיבת כרמלי ( צילום: דובר צה"ל )

"הצבא הגדול החליט שהוא מצמצם את הימ"מ (ימי מילואים) בגדוד", סיפר מפקד באחד מגדודי החטיבה על ההחלטה שהתקבלה במפתיע. "זה בסדר, זכותו. אממה? כשאנחנו כבר בהפעלה שהתחילה לפני ראש השנה. מחר אנחנו כבר עולים לגזרה, צו 8 אצלנו נהיה עניין שבשגרה ואנחנו כבר לא מתרגשים".

הוא הוסיף: "זה שאנחנו סבב שביעי וכבר בתוך מלחמה שלוש שנים, זה כביכול נראה סבבה. כל החיילים פה מקבלים שיחה מחייגן 'הוצאנו לכם צו 8 ואתם צריכים להגיע כי יש משימה, תבואו ל-110 יום, סבב שביעי, סוריה, גזרה נפיצה, המשימות אותן משימות, מצמצמים לכם בסד"כ, ותהיו חזקים'. לא כל המפקדים עוד יודעים על ההחלטה הזו, תישמט להם הלסת".

לדבריו, הבעיה המרכזית היא עומס המשימות שנשארו בהיקף זהה - וכעת הן יחולקו בין פחות לוחמים. "כשיש פחות כתפיים מתחת לאלונקה, הנטל יושב על פחות אנשים. היקף המשימות נשארות, כי הן לא השתנו בגזרה בעקבות ההחלטה - פשוט יש לי פחות כתפיים".

המפקד התייחס גם לחיילים שקיבלו הודעה על שחרור, אחריי שעשו מאמצים להתאים את האילוצים שלהם לצורכי הצבא והשלימו אימון לפני תעסוקה. לדבריו, "יש בעייתיות בהתחייבות שלנו מולם. חיילים שעזבו את החיים שלהם, את העבודה שלהם, המשפחות שלהם, ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד להם 'שומעים חבר'ה, אין מה לעשות, אין ימ"מ, אנחנו צריכים לשחרר אתכם, תלכו הביתה'".

בנוגע לתכנון המקדים של המשימה, המפקד אמר: "אם מראש הייתי יודע שאני צריך להביא פחות אנשים, הייתי מציף שאני לא יכול לעמוד במשימות, שאני אעשה אותן בצורה פחות מקצועית, שלא אוכל לתת מענה לכל הבלגן שהולך בסוריה. זו כביכול גזרה רגועה ושקטה, אבל ברגע אחד זה מתפוצץ ומתהפך. בלבנון אנחנו חזקים, בעזה אנחנו חזקים, באיו"ש אנחנו חזקים. איפה נהייתה הבטן הרכה של המדינה?".

הוא הוסיף בתסכול: "אנחנו התייצבנו פה לסבב שביעי של 110 יום. בן אדם עוזב את החיים שלו לשליש מהשנה, כולל חגים, ועוד עכשיו מוסיפים למי שנשאר פה עומס בצורה דרמטית. וגם אלו שאני משחרר הביתה, זה לא שטוב להם. הם כבר בתוך האירוע. אנחנו נכנסים לדילמה את מי לשחרר, אני צריך לגשת כרגע ללוחם באמצע ירי במטווח ולהגיד לו: 'שומע, אני מתנצל, הצבא צמצם בסד"כ, אני צריך לשחרר אותך'. במקום שאני אתעסק במבצעיות, במקום שאני אתעסק בהגנה כדי שהאנשים יוכלו לחזור לשגרת החיים שלהם, אני צריך להתעסק בלהביא ימ"מ לגדוד שאנשים שכבר פה יישארו".