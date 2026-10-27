– מקרה יוצא דופן שבו סופה מסוג זה גורמת להרוגים בעיר התיירותית, שהייתה פופולרית מאוד בקרב ישראלים עד לקריסת היחסים עם אנקרה.

– מקרה יוצא דופן שבו סופה מסוג זה גורמת להרוגים בעיר התיירותית, שהייתה פופולרית מאוד בקרב ישראלים עד לקריסת היחסים עם אנקרה.

לפי הדיווחים ההרוגים הם ארבעה פועלים שנפגעו באתר בנייה ברובע קפז באנטליה, שלושה מהם סורים. הסופה הפתאומית פגעה בשתי מכולות מגורים ופירקה אותן לחלוטין, וארבעת ההרוגים שהו באחת מהן. פועל נוסף, ששהה במכולה השנייה, נפצע, אך מצבו מוגדר טוב.

לפי הדיווחים ההרוגים הם ארבעה פועלים שנפגעו באתר בנייה ברובע קפז באנטליה, שלושה מהם סורים. הסופה הפתאומית פגעה בשתי מכולות מגורים ופירקה אותן לחלוטין, וארבעת ההרוגים שהו באחת מהן. פועל נוסף, ששהה במכולה השנייה, נפצע, אך מצבו מוגדר טוב.

לפי הדיווחים ההרוגים הם ארבעה פועלים שנפגעו באתר בנייה ברובע קפז באנטליה, שלושה מהם סורים. הסופה הפתאומית פגעה בשתי מכולות מגורים ופירקה אותן לחלוטין, וארבעת ההרוגים שהו באחת מהן. פועל נוסף, ששהה במכולה השנייה, נפצע, אך מצבו מוגדר טוב.

הטורנדו, שגרם גם לקריסת עגורן, הגיע זמן קצר לאחר שהשירות המטאורולוגי במדינה התריע מפני גשמים עזים. לא נגרם נזק לחלקים אחרים של קפז או של אנטליה, שתארח בחודש הבא את ועידת האקלים COP31 של האו"ם, אירוע שאליו צפויים להגיע מאות נציגים מרחבי העולם.

הטורנדו, שגרם גם לקריסת עגורן, הגיע זמן קצר לאחר שהשירות המטאורולוגי במדינה התריע מפני גשמים עזים. לא נגרם נזק לחלקים אחרים של קפז או של אנטליה, שתארח בחודש הבא את ועידת האקלים COP31 של האו"ם, אירוע שאליו צפויים להגיע מאות נציגים מרחבי העולם.

הטורנדו, שגרם גם לקריסת עגורן, הגיע זמן קצר לאחר שהשירות המטאורולוגי במדינה התריע מפני גשמים עזים. לא נגרם נזק לחלקים אחרים של קפז או של אנטליה, שתארח בחודש הבא את ועידת האקלים COP31 של האו"ם, אירוע שאליו צפויים להגיע מאות נציגים מרחבי העולם.