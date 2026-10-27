ארבעה בני אדם נהרגו לפנות בוקר (יום ג') בסופת טורנדו נדירה שפגעה בעיר אנטליה שבטורקיה – מקרה יוצא דופן שבו סופה מסוג זה גורמת להרוגים בעיר התיירותית, שהייתה פופולרית מאוד בקרב ישראלים עד לקריסת היחסים עם אנקרה.
לפי הדיווחים ההרוגים הם ארבעה פועלים שנפגעו באתר בנייה ברובע קפז באנטליה, שלושה מהם סורים. הסופה הפתאומית פגעה בשתי מכולות מגורים ופירקה אותן לחלוטין, וארבעת ההרוגים שהו באחת מהן. פועל נוסף, ששהה במכולה השנייה, נפצע, אך מצבו מוגדר טוב.
הטורנדו, שגרם גם לקריסת עגורן, הגיע זמן קצר לאחר שהשירות המטאורולוגי במדינה התריע מפני גשמים עזים. לא נגרם נזק לחלקים אחרים של קפז או של אנטליה, שתארח בחודש הבא את ועידת האקלים COP31 של האו"ם, אירוע שאליו צפויים להגיע מאות נציגים מרחבי העולם.
אנטליה ואזורים נוספים בטורקיה השוכנים לחופי הים התיכון חווים מדי פעם סופות טורנדו, אולם מקרים שבהם הן גורמות להרג נחשבים נדירים. מושל מחוז אנטליה אמר היום: "אנחנו ניצבים בפני תופעת טבע חריגה ביותר משום שלא דווח על סערה או טורנדו בשום מקום אחר בעיר. אין נזק למבנים הסמוכים, אך אנו מתמודדים עם טורנדו שריסק לחלוטין שתי מכולות באזור המסוים הזה".
קודם לכן החודש נרשמו הצפות קשות באיסטנבול, העיר הגדולה ביותר בטורקיה, ושמונה בני אדם נהרגו בהן. גם הלילה והבוקר ירדו באיסטנבול גשמים כבדים, והם גרמו לשיבושי תנועה. מעברים תת-קרקעיים הוצפו בשכונות רבות ברחבי העיר.