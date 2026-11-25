ביום חמישי שעבר קבע בית הדין הבינלאומי לצדק כי מיאנמר ביצעה רצח עם כנגד הרוהינגה, קבוצה של מוסלמים שנרדפת במדינה מאז שזכתה בעצמאותה בשנת 1948. זו הפעם הראשונה שבית המשפט הזה, שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה, פסק שמדינה אשמה ברצח עם. מומחים למשפט בינלאומי סבורים כי לפסיקה עשויה להיות השפעה משמעותית על המקרה הישראלי באותו בית הדין, עד כדי אפשרות של פסיקה שתמצא את ישראל כמדינה אשמה בג׳נוסייד נגד הפלסטינים בעזה. פסיקה ברוח זו תבודד עוד יותר את ישראל, הנמצאת ממילא בשפל בדעת הקהל העולמית, ותגרור סנקציות עם משמעויות כבדות לכלכלה ולחברה. זאת, בשעה שישראל נמצאת בנקודת הכרעה כשראש מפלגת ישר והרמטכ”ל לשעבר גדי איזנקוט מנסה להקים ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, המבוקש בעצמו על פשעי מלחמה על-ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי היושב אף הוא בהאג.

איזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

איזנקוט יכול להפוך את רגע המשבר החריף הזה לרגע של חזון אמיתי ולהעלות את ישראל על דרך חדשה. המשורר האמריקאי וולט ויטמן כינה את אברהם לינקולן ״רב חובל שהוביל את הספינה אל נמל המבטחים״. הנשיא לינקולן לא חפץ בתחילת מלחמת האזרחים בשחרור גורף של העבדים השחורים והפיכתם לאזרחים שווי זכויות. למעשה, לינקולן שקל ואף ניסה לקדם את ״חזרתם״ של העבדים לאפריקה. אולם הוא השתכנע בסופו של דבר כי שחרור העבדים ישרת את המאמץ המלחמתי, וכך היה.

אין דמיון רב בין מלחמת האזרחים האמריקאית למזרח התיכון העכשווי, אולם כן אפשר ללמוד הרבה ממנהיגותו של לינקולן ומרצונו להציל את המדינה החדשה בה האמין. גם איזנקוט יכול לשים מאחוריו את שנותיו כגנרל וכביטחוניסט ולשנות את מסלול הספינה השטה לעבר קרחון. הוא יכול להציע מנהיגות אמיתית, להושיט יד אל המפלגות הערביות ולהציע להן לא רק לתמוך בממשלתו מבחוץ אלא להצטרף אליה ממש, לקבל למשל את משרד הפנים ואת המשרד לביטחון פנים. בכך הוא יוכל להקים ממשלה שאינה ״רק לא נתניהו״ אלא ממשלה הקוראת באמת לסיום מלחמות הנצח, לאימוץ עקרונות החוק הבינלאומי שצמח לאחר השואה, לסוף הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

מבחינת הזירה הבינלאומית, ממשלה כזו, שתגנה ותוקיע את נתניהו לא רק בשל שחיתות אלא בעיקר בשל חזון הגזענות והאלימות שלו ורצונו להמשיך ולשלוט באמצעות מצב חירום תמידי, תוביל מהפכה אמיתית בחברה הישראלית

מבחינת הזירה הבינלאומית, ממשלה כזו, שתגנה ותוקיע את נתניהו לא רק בשל שחיתות אלא בעיקר בשל חזון הגזענות והאלימות שלו ורצונו להמשיך ולשלוט באמצעות מצב חירום תמידי, תוביל מהפכה אמיתית בחברה הישראלית. מהלך כזה עשוי גם ליצור לחץ על דרום אפריקה לבטל את התביעה שהגישה לבית הדין הבינלאומי לצדק נגד ישראל על ג׳נוסייד בעזה. העולם יחגוג את איזנקוט ואת הממשלה החדשה בישראל שתכיר, סוף סוף, באזרחים הפלסטינים כשווי זכויות ותכוון לעתיד של שגשוג ושלום במקום בידוד ושקיעה.

איזנקוט יכול, אם כן, להפוך את ישראל ממדינה מצורעת למודל עולמי - או לחלופין הוא יכול לתת לנתניהו להמשיך לגרור את ישראל אל תהום הנשייה, שבה גם הוא ייבלע. הבחירה בידיו.