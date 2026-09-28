סוכנות הידיעות "סאברין ניוז", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה כי "חברת התעופה העיראקית מחדשת את הטיסות לשדות תעופה באיראן דרך שדה התעופה הבינלאומי של נג'ף". לפי הדיווח, "הדבר נוגע אך ורק לחברת התעופה העיראקית, ולא לחברות תעופה איראניות. במילים אחרות, האיסור על חברות התעופה האיראניות לא הוסר". גם בסוכנות הידיעות העיראקית הרשמית דיווחו: "בעקבות מאמציו הישירים של ראש הממשלה עלי א-זיידי, חברת התעופה העיראקית מחדשת את הטיסות בין נג'ף לבין שדות תעופה באיראן". בשבוע שעבר, ארה"ב הודיעה על החרפת הסנקציות נגד חברות תעופה איראניות, ועיראק עצרה בהתאם את הטיסות אל איראן וממנה.