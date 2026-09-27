ועדת הבחירות המרכזית אישרה 38 רשימות המועמדות בבחירות לכנסת ה-26, ופרסמה את האותיות שהוקצו להן. אלו הרשימות לפי סדר ההגשה לוועדה: רק – ביחד בראשות נפתלי בנט; דרך – בראשות גדי איזנקוט; צדק – שרשר לאהבה ואחדות העם; ד – השותפות לכולם; צף – הפיראטים – צפים לטוב; ך – עמך ישראל בראשות עופר וינטר; י – ישראל תחילה בראשות שרן השכל; ה – גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד; קה – קול הנשים; בד – מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד; ל – ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן; קץ – משפט צדק; נף – שמע – בראשות נפתלי גולדמן; ב – עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר; קך – סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות; די – המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה; אמת – הדמוקרטים בראשות יאיר גולן; עם – רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת (הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון); שס – התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן עובדיה יוסף זצ״ל; זך – הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר; פה – אני ואתה – מפלגת העם הישראלית; זץ – ברית עולם לגאולת ישראל; נקי – התיקון לשיטת הבחירות והממשל; יק – גה״ת – גוש התנ״כי; ז – בטח – ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן; בקר – אורות השחר בראשות ניסים לוק; נץ – ביטחון אישי; נר – צבע שחור – מגן עולם התורה; מחל – הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה; כן – כחול לבן בראשות בני גנץ; ט – הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין; צבי – תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג׳ל זצ״ל; בי – צומת בית ישראל; ק – תקומה; ודם – הרשימה המשותפת (הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון); רץ – הקהל – מפלגה כלל-חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור, בראשות הרב שלמה אלבוים; ג – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה; ני – נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז.