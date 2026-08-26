דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, הודיע היום (רביעי) כי הושג הסכם עם עומאן על נתיבי השיט בהורמוז. לדבריו, ארה"ב היא זו שמעכבת את תהליך המשא ומתן בין המדינות, ואם לא תקבל את התנאים של טהרן - המצר יישאר סגור.
"אם ארצות הברית לא תקבל את תנאינו, מצר הורמוז לא ייפתח", הבהיר מוחבי - וטען: "מצר הורמוז נמצא בשליטתנו, ואין ספינות מלחמה של האויב במפרץ. כל ספינות המלחמה העוינות נמצאות במרחק של לפחות 400 קילומטרים ממצר הורמוז. מנקודת מבט צבאית ואזורית, אף ספינה לא יכולה לחצות את נתיב המים הזה ללא רשותה וניהולה של איראן.
"חילוקי דעות בנושאים פוליטיים הם טבעיים, אך עלינו לשמור על אחדותנו אל מול האויב", המשיך. "אם ארה"ב תפסיק ליצור מכשולים ותחזור למזכר ההבנות, נוכל לפתוח את מצר הורמוז. המסדרון הימי ליד עומאן נמצא בשליטתנו המלאה. הגענו להסכם עם עומאן בנוגע לחלקנו במימי הורמוז וחלוקת הכנסותיו".
"ניו יורק טיימס" דיווח לפני שלושה שבועות כי איראן ועומאן מתקרבות להסכם שבמסגרתו ייפתח מצר הורמוז לתנועת כלי שיט, ללא מעורבות ארצות הברית. לפי הדיווח, ההסכם צפוי לגבות מחיר כבד: נתיב המים הבינלאומי כבר לא יהיה פתוח לכולם, ויהיה בשליטת טהרן ומסקט.
גורמים המעורים בפרטי ההסכם המתגבש תיארו אז בשיחה עם העיתון האמריקני, כי התנועה במצר תעבוד כך: כלי שיט שנכנסים למפרץ דרך המצר יעברו בנתיב הצפוני - שקרוב לחוף האיראני. כלי שיט שעוזבים את המפרץ יעברו בנתיב הדרומי, שקרוב לעומאן.
מצור וסנקציות - במקום תקיפות
ההודעה על ההסכם מגיעה ברקע הכרזתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סנקציות כלכליות נגד איראן. טראמפ, נזכיר, שינה בשבועות האחרונים אסטרטגיה בעקבות המבוי הסתום בשיחות מול טהרן וסירובה לאפשר את פתיחת מצר הורמוז - "עורק הנפט" של הכלכלה העולמית - מבלי שתקבל מארה"ב הכרה בשליטתה בנתיב האסטרטגי הזה.
במקום לחדש את המלחמה מולה בחר בדרך של מצור כלכלי חונק, והבטיח כבר בשבוע שעבר להוציא לפועל את מה שכינה "D-Day כלכלי", תוך שימוש במונח המתאר את הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, ואיים להעניש מדינות שימשיכו לקיים קשרים מסחריים עם איראן.
לפנות בוקר, דיווח "אקסיוס" כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו במדינות שהן בעלות ברית, כי ארה"ב אינה צפויה "לעת עתה" ליזום תקיפות חדשות באיראן, וכי הממשל מתמקד באמצעי לחץ אחרים - בהם המצור הימי והסנקציות החדשות שהוכרזו השבוע.
לפי הפרסום, מפי גורמים אמריקנים, רוביו הבהיר כי וושינגטון אינה מתכננת בשלב זה לחזור ללחימה בהיקף נרחב, אך לא שלל תקיפות אם איראן תתקוף ראשונה. גורם אמריקני נוסף אמר כי זו צפויה להיות המדיניות לפחות עד לאחר בחירות אמצע הקדנציה. כמו כן, בממשל טוענים כי פינוי המוקשים ממרבית מצר הורמוז והגידול בתנועת מכליות הנפט בו הפחיתו משמעותית את יכולת המיקוח של איראן.