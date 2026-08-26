איראן: יש הסכמות עם עומאן על הורמוז; הוא לא ייפתח אם ארה"ב לא תקבל את תנאינו

דובר משמרות המהפכה הודיע כי הגיעו להסכמות עם עומאן על חלוקת ההכנסות מהשיט במצר. הוא טען כי "הורמוז נמצא בשליטתנו - ואין ספינות אויב במפרץ"