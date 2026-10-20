משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח על כלבה משוטטת בגודל בינוני, בצבע לבן עם כתמים חומים ועטינים בולטים, שנמצאה נגועה בכלבת. הכלבה נצפתה ב-18 באוקטובר ביישובים לפיד, נחל מודיעים (מתחת ליישוב חשמונאים, בסמוך לכביש 446) וגני מודיעין. אדם אחד שנחשף לכלבה הופנה לקבלת חיסון מונע נגד כלבת. בנוסף, הכלבה תקפה שני בעלי חיים ביתיים. החקירה האפידמיולוגית נמשכת. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע, או שבעל החיים שברשותו בא במגע, עם הכלבה הנגועה או עם בעל חיים משוטט באזור האירוע, בין התאריכים 5 עד 19 באוקטובר כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ברמלה, טלפון 08-9181202, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו.