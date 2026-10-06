בשבועות האחרונים עלתה לכותרות התקשורת הערבית והלבנונית סוגיית הברחות בני האדם מסוריה ללבנון. בין אם מדובר בהברחות של אנשים שמעוניינים להישאר בלבנון, או בכאלה שרק עוברים בה בדרך לאירופה, מדובר באתגר נוסף ומרכזי שצבא לבנון נאלץ להתמודד עמו – לצד המשך המתיחות בדרום לבנון, הניסיון לבסס את השליטה שם ולהביא ליציבות מסוימת כאשר ארגון הטרור חיזבאללה מסרב בתוקף להתפרק מנשקו.

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ב-24 בספטמבר פורסם למשל בערוץ "אל-ג'דיד" הלבנוני סרטון שבו רואים אנשים חוצים שטח הררי באזור עכאר שבצפון לבנון. בערוץ דיווחו: "עשרות בני אדם חוצים את הגבול כמעט מדי יום, על רקע פעילות מתמשכת של רשתות הברחה וחשש מניצול המצב ההומניטרי והכלכלי הקשה". לא צוין מתי בדיוק צולם הסרטון, שהופץ בערוצים לבנוניים וערביים נוספים, או מי צילם אותו, אך הוא העלה דיון מחודש סביב התופעה.

יום לאחר מכן פורסמה כתבה בנושא בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי שבה נטען, מפי מקור צבאי לבנוני, כי נושא הברחת בני האדם מסוריה חזר לראש סדר העדיפויות של הממשלה בביירות, בעקבות מידע על רשתות הברחה שחידשו את פעילותן בתקופה האחרונה. עם זאת, המקור הדגיש כי הפעולות עדיין מוגבלות ואינן חריגות. "מה שקורה נופל במסגרת פעולות מוגבלות ומתמשכות דרך מעברים בלתי חוקיים. הצבא מבצע את מה שמוטל עליו בנוגע לפיקוח על הגבולות, אך ערבוב בין כפרים לבנונים וסוריים ואורכו של הגבול, מקשים מאוד על השליטה המלאה. זו בעיה שסובלות ממנה רבות ממדינות העולם", אמר המקור.

גלריה התיעוד מספטמבר שבו נראים מהגרים חוצים אזור הררי מסוריה לצפון לבנון

חבר הפרלמנט הלבנוני, ג'ימי ג'בור, המייצג את אזור עכאר (בצפון לבנון), צוטט באותה הכתבה ב"א-שרק אל-אווסט" אומר כי "פעולות הברחת בני האדם בין סוריה ללבנון לא פסקו אחרי נפילת המשטר (הסורי) הקודם, ולמעשה לעיתים הן אף התגברו, בייחוד לאור העובדה שכניסה חוקית ללבנון דורשת אישורים מיוחדים מהביטחון הכללי". הוא הוסיף כי ההברחות מהוות נטל כלכלי וחברתי כבד על לבנון, בנוסף לסיכונים הביטחוניים שהדבר מביא עמו, כאשר גורמי טרור יכולים להיכנס תחת מסווה, כמו תירוץ של חיפוש עבודה.

ב-29 בספטמבר דווח בלבנון על תאונה שבה היו מעורבים סורים שהוברחו ללבנון דרך הגבול הצפוני של המדינה. אוטובוס נוסעים שהסיע אותם סטה מהכביש באזור הכפר גלבון שבמחוז הר הלבנון, והדרדר לתהום בצד הדרך. לפי הדיווחים, האוטובוס הוביל 14 אזרחים סורים. אחד נהרג והשאר נפצעו. ב"א-נהאר" הלבנוני דיווחו כי המבריחים בלבנון נוהגים להוביל את הסורים, אחרי חציית הגבול, דרך כבישים הרריים, תוך שימוש ברכבי שטח, אוטובוסים בגודל בינוני או משאיות קטנות, ומנסים לעקוף מחסומים ביטחוניים שמטרתם לבלום את ההברחות.

סירת מהגרים שתועדה בעבר ליד קפריסין, אחרי שהפליגה מלבנון

ב-25 בספטמבר פורסמה גם בעיתון "א-נהאר" הלבנוני כתבה על ההברחות. נטען בה כי לפי מידע שהגיע לעיתון עלות הברחת אדם מסוריה נעה בין 150 ל-200 דולר: "בהתחשב בכך שבכל מסע מוברחים לפחות 20 איש, המבריח מרוויח כ-4,000 דולר במסע אחד", דווח. עוד צוטט מקור ביטחוני שלא הכחיש בפני העיתון כי ישנן הברחות של אנשים מסוריה, אך הוסיף: "המצב אינו כפי שהוצג בימים האחרונים ולא נכון לומר שזה קורה באופן יומיומי".

לדברי הגורם הביטחוני, התופעה קורית כבר שנים ארוכות ורלוונטית למעשה לכל גבול בין שתי מדינות, כך שמוזר לדבריו להוציא את העניין מפרופורציה. עוד לפי המקור, כל גופי הביטחון בלבנון פועלים לבלום את ההברחות הללו, שלעיתים קרובות הופכות למסעות הברחה ימיים לאירופה, אך לא תמיד, ולפעמים רק מדובר בלבנוני שיצא מלבנון בצורה לא חוקית ורוצה לחזור למשפחתו. המקור הדגיש כי השליטה בגבול היבשתי מהווה אתגר עצום, וניתן להשיגה רק באמצעות שיתוף פעולה ביטחוני בין לבנון לסוריה – מאמץ שהחל לפני מספר חודשים, אך עדיין דורש פיתוח לנוכח הגבול הארוך.

ב-8 בספטמבר דיווח צבא לבנון כי חיל הים הלבנוני חילץ 23 בני אדם מסירה שהתקלקלה מול חופי טריפולי בצפון לבנון, במהלך ניסיון הברחה שלהם. לפי הדיווח, המבצע התנהל בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הלבנוני, ההגנה האזרחית והצלב האדום במדינה, וארגונים אזרחיים נוספים. ב"א-נהאר" הלבנוני דיווחו כי המבריחים בלבנון נוהגים להוביל את הסורים, אחרי חציית הגבול, דרך כבישים הרריים, תוך שימוש ברכבי שטח, אוטובוסים בגודל בינוני או משאיות קטנות, ומנסים לעקוף מחסומים ביטחוניים שמטרתם לבלום את ההברחות.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם. ארגון הטרור ממשיך לנצל את ההברחות

ב-8 בספטמבר דיווח צבא לבנון כי חיל הים הלבנוני חילץ 23 בני אדם מסירה שהתקלקלה מול חופי טריפולי בצפון לבנון, במהלך ניסיון הברחה שלהם. לפי הדיווח, המבצע התנהל בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הלבנוני, ההגנה האזרחית והצלב האדום במדינה, וארגונים אזרחיים נוספים.

ב"אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי דיווחו אז כי "תקרית זו מתרחשת על רקע ניסיונות חוזרים של הגירה בלתי סדירה מטריפולי, הנמנית עם האזורים שנפגעו בצורה הקשה ביותר מהמשברים הכלכליים והחברתיים במדינה". עוד נכתב כי מאז 2020, עם החמרת המשבר הכלכלי במדינה, העיר הפכה לנקודת מוצא מרכזית עבור סירות מהגרים החוצות את הים, מה שהביא לטביעות רבות, וכי לבנונים וסורים ממשיכים לסכן את חייהם בים בחיפוש אחר הזדמנויות טובות יותר בחו"ל.