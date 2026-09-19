דובר צה"ל עדכן כי מוקדם יותר היום (שבת) כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתוצאה מהפיצוץ, נפצעו באורח קל שני לוחמי צה״ל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. צה"ל תקף בתגובה תשתיות של ארגון הטרור.