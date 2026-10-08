התנועה לאיכות השלטון דורשת לעצור לאלתר את מינויו של נצ"מ אבישי מועלם למנכ"ל עיריית טבריה. במכתב ששיגרה היום לראש העירייה ולמשרד הפנים טוענת התנועה כי על פי מידע שהגיע לידיה, ועדת המינויים כלל לא קיימה הצבעה כנדרש לאישור המינוי. "לא התקבלה כל החלטה בעניין המינוי, ולכן הוא אינו חוקי מאחר ואינו תקף מלכתחילה", נכתב בפנייה. בתנועה טוענים כי גם אם התקיימה הצבעה, קיים חשש שהוועדה לא נתנה משקל ראוי לחשדות הפליליים החמורים נגד מועלם, שתיק חקירתו במח"ש הועבר לפרקליטות. התנועה דורשת להקפיא את המינוי ומזהירה מפני נקיטת הליכים משפטיים.