עשרות הורים לילדים בגן סולמות ביפו גילו אמש (שני), כ-12 שעות בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים, כי הגן שבו היו אמורים ילדיהם להתחיל הבוקר את השנה לא ייפתח. בהודעה שנשלחה אליהם בקבוצת הוואטסאפ של הגן בסביבות השעה 20:00 בערב נמסר כי בעקבות "איומים ולחצים מצד שכן", החליט בעל הנכס לנעול את המקום ולא לאפשר את המשך פעילות הגן בו. לדברי ההורים, לאחר קבלת ההודעה הם לא מצליחים לקבל תשובות נוספות מאנשי הגן, שלא עונים להודעות ולטלפונים מאז - והבוקר נותרו עם ילדיהם בבית וללא מסגרת חלופית.

גלריה גן סולמות ביפו ( מתוך פייסבוק )

"אנחנו מצטערים מאוד לבשר שלא נוכל לפתוח מחר את שנת הלימודים כפי שתכננו", נכתב אתמול בהודעה להורים. "בעקבות איומים ולחצים מצד שכן, בעל הנכס החליט לנעול את הגן ולא לאפשר את המשך פעילותו במקום. מדובר בהתפתחות שנכפתה עלינו ואינה קשורה להתנהלות הגן". בהודעה הוסיפו אנשי צוות הגן כי "לאור המצב שנוצר והאירועים האחרונים, לא נוכל להחזיר את הילדים והצוות למקום", וביקשו מההורים 48 שעות כדי לנסות למצוא פתרון חלופי.

"אנחנו בוחנים מספר אפשרויות, נמצאים בקשר עם גורמים בעיריית תל אביב-יפו ועושים כל שביכולתנו כדי למצוא מקום מתאים שיאפשר לגן להמשיך לפעול ולהתחיל את שנת הלימודים בהקדם האפשרי", נכתב. "צר לנו מאוד. גם אנחנו וגם הצוות חיכינו והתרגשנו לפתוח מחר את השנה, והמצב הזה נפל על כולנו ברגע האחרון".

לפי גורמים במשטרה ששוחחו עם ynet, הרקע לסגירת הגן הוא סכסוך בין בעל הנכס שבו פועל הגן לבין דייר שמתגורר באותו רחוב. החשש היה שהאירועים סביב הסכסוך עלולים לסכן את הילדים והצוות, ולכן הוחלט שלא לפתוח את הגן הבוקר. במשטרה אישרו כי בעקבות תלונות שהוגשו מתנהלת חקירה בפרשה, כשאחת התלונות הוגשה ביום ראשון בערב.

טענות לאיומים והצתת רכב: "לשכן לא בא ילדים על הראש"

גן סולמות הוא גן פרטי ותיק ביפו, שפועל 16 שנה ומיועד לילדים בגילים שונים, ובהם תינוקות ופעוטות. עבור חלק מהמשפחות, הבוקר אמור היה להיות היום הראשון שבו ילדיהן נכנסים למסגרת.

לטענת הורים שדיברו בעילום שם, המתיחות החלה לאחר שעברה להתגורר ברחוב משפחה שעל פי החשד קשורה לגורמים עברייניים. לדבריהם, לפני כמה שבועות התרחש עימות בין הורים בגן לבין אותה משפחה, כשעשן הועף לתחושתם במכוון לעבר שטח הגן בשעה שילדים שהו בו. שני אבות הבחינו במתרחש והתעמתו עם המעורבים, ובהמשך, כך נטען, התקיימה מעין "סולחה" בניסיון להביא לסיום הסכסוך.

( מתוך פייסבוק )

לתקופה מסוימת נדמה היה שהאירוע הסתיים, אך לדברי ההורים - אתמול חל מפנה. לטענתם, בעל הנכס שבו פועל הגן קיבל איומים על חייו ועל חיי משפחתו במטרה למנוע את חזרת הגן לפעילות. עוד נטען כי רכבו הוצת וכי הועבר אליו מסר שלפיו אם הגן ייפתח מחדש - הוא ובני משפחתו עלולים להיפגע. יש לציין כי לפי המשטרה, נסיבות ההצתה והקשר בינה לבין הסכסוך אינם ברורים בשלב זה.

"לא ייתכן שביפו, בלב שכונת מגורים, הורים לילדים יצטרכו לפחד מעבריינים", כתב הורה באופן אנונימי בפוסט בקבוצת "תושבי יפו" בפייסבוק. "לא ייתכן שגן ילדים שהיה פעיל במשך כ-15 שנה ייסגר בן לילה בגלל איומים. לא ייתכן שבמקום שהעבריינים יהיו אלה שחוששים מהמשטרה ומהחוק - בעלי בתים, אנשי חינוך והורים הם אלה שחוששים".

לדבריו, "אם היום אפשר לסגור גן ילדים באמצעות איומים והצתת רכב, מה יהיה מחר? אנחנו דורשים מהמשטרה, מעיריית תל אביב-יפו ומכל גורמי אכיפת החוק להתייחס לאירוע הזה במלוא החומרה, לחקור אותו באופן מיידי ולהגן על הילדים, הצוות, ההורים ובעל הנכס".

"חוסר ודאות, הקרקע נשמטה מתחת לרגליים"

אמא לתינוק בן שבעה חודשים, שאמור היה להתחיל הבוקר לראשונה בגן, סיפרה ל-ynet: "התחושה העיקרית היא אכזבה ותסכול גדול, ובעיקר חוסר ודאות. כהורים, אנחנו מפקידים את הדבר הכי יקר לנו בידיים של מסגרת שאנחנו אמורים להרגיש בה ביטחון ואמון, ופתאום, רגע לפני תחילת השנה, הקרקע נשמטת מתחת לרגליים".

לדבריה, "מעבר לכעס וללחץ למצוא פתרון בזמן כל כך קצר, ההודעה שקיבלנו והנסיבות שלה עוררו בי גם פחד. במקום להתרגש מהכניסה של הבן שלי לגן, מצאתי את עצמי בעיקר מודאגת ושואלת איך הגענו למצב הזה".

המשטרה מפנה לעירייה, שמפנה בחזרה למשטרה ( צילום: shutterstock )

אב לילדה שגם היא הייתה אמורה להיכנס הבוקר לראשונה לגן סיפר: "זה גן ותיק ביפו. יש בו אווירה של קיבוץ, חצר גדולה, והוא שונה מגנים אחרים בעיר. אנחנו מכירים הורים אחרים שמרוצים מאוד מהגן". לטענתו, "עברו לרחוב דיירים חדשים בתקופה האחרונה, שהם כנראה עבריינים ולא בא להם גן ליד הראש. לפי מה שאנחנו יודעים, שרפו לבעלים של הנכס את האוטו והוא נכנע. קיבלנו אתמול בשמונה בערב הודעה שהגן לא נפתח ונשארנו חסרי אונים ואובדי עצות. למצוא מסגרת חדשה בכמה שעות זה בלתי אפשרי".

האב הוסיף כי לביטול הפתאומי יש גם השלכות מיידיות על שגרת המשפחה. "הבוקר הילדה לא הלכה לגן, אנחנו איתה. זאת הילדה הראשונה שלנו והיא הייתה אמורה להיכנס לגן בפעם הראשונה. אנחנו נצטרך לא ללכת לעבודה בגלל זה. לא תכננו להמשיך את אוגוסט גם לספטמבר". לדבריו, מעבר לקושי האישי, האירוע הותיר אצלו תחושה קשה בנוגע לביטחון האישי בעיר: "מתסכל לגור במקום שדברים כאלה קורים בו. התחושות הן תסכול מהמדינה, שביפו אין סדר. עבריינים עושים מה שהם רוצים. המשטרה לא עושה שום דבר".

בתגובות הרשמיות שהתקבלו ב-ynet הפנו המשטרה והעירייה זו לזו בכל הנוגע לנסיבות סגירת הגן.

ממשטרת ישראל נמסר: "בכל הנוגע להחלטה על סגירת הגן יש לפנות לרשות המקומית שפעלה בנושא. בעקבות תלונות שהוגשו למשטרת ישראל מתנהלת חקירה נשוא פנייתכם, מעבר לכך לא נוכל לפרט אודות חקירה מתנהלת".