שנתיים חלפו, אבל שרה עדיין זוכרת היטב את היום שבו הגיעה למקלט. היא היתה אז בת 16, נערה. שום תסריט לא הכין אותה לכך שתמצא את עצמה בווילה בדרום הארץ, בלי אפשרות לתקשר עם העולם החיצון, בלי יכולת לתקשר עם משפחתה. "כאפה לפנים", היא אומרת, "היה לי נורא קשה. רק רציתי לצאת משם".

גלריה "היא חזרה הביתה, שוב הרביצו לה וכלאו אותה, והיא חזרה אלינו לסיבוב שני״. הווילה הסודית ( צילום: שירה קדרי עובדיה )

אבל שרה (שם בדוי) גם ידעה בעומק לבה שהיציאה מהבית הייתה בלתי נמנעת. למעשה, היא זאת שמצאה בעצמה את הכוחות לפנות לעזרה, לאחר שמכרים התוודעו לפגיעות שספגה בביתה, שהעמידו אותה בסכנה ממשית, והיו הראשונים להציב בפניה מראה ולהסביר לה שמה שמתרחש בבית אינו תקין. מרגע שפנתה לעזרה, הדברים התרחשו מהר מאוד: היא נלקחה מביתה ללא ידיעת הוריה, והגיעה באופן בהול למקלט. ״מרגע שיש סכנה, זה מעכשיו לעכשיו״, מסבירה אביב, מנהלת המקלט, שמפעילה עמותת ״יחדיו״ עבור משרד הרווחה. כמו הנערות במקלט, גם אביב אינה מזדהה בשמה המלא - על מנת למנוע תרחיש של מעקב שיחשוף את מיקומו.

שרה עוד זוכרת את השתיקות שלה בתחילת הדרך, כדי "שלא ישתמשו במה שאמרתי נגדי", היא אומרת. היום היא יודעת לומר שכך לימדו אותה בבית שבו גדלה. גם כשמישהו מהצוות היה נחמד כלפיה, היא מיד חשדה. ״הנחתי שאם מישהו עושה לי משהו טוב, אצטרך להחזיר לו משהו בהמשך״, היא אומרת, רומזת לדפוסים הישנים שהכירה. רק כעבור שבועות, כשנוכחה לדעת שהעזרה מוצעת לה ללא תנאי, החלה לתת אמון. ״הרגשתי שבאמת אכפת לה״, היא אומרת על העובדת הסוציאלית שהצליחה לפרוץ את חומות השתיקה. ״שהיא עושה את זה באמת בלב שלם״.

שרה היא אחת מכמה עשרות נערות וצעירות שמגיעות לווילה הדרומית מדי שנה. למסגרת הייחודית הזאת מגיעות נערות וצעירות מכל המגזרים על רקע סכנה לחייהן בשל אלימות, הזנחה קשה או התעללות במשפחה. חלקן מגיעות לשם גם בעקבות מערכות יחסים זוגיות אלימות ומסוכנות. וכמו שרה, גם הנערות האחרות שמגיעות לכאן מתקשות להתרגל בימים הראשונים. "יום אחד תלשו אותן מהחיים שלהן ושמו אותן פה", אומרת אביב. "בדרך כלל בלי בגדים, בלי תיקים, וספק אם הטלפון שלהן נמצא איתן. החיים שלהן משתנים ברגע״.

לוח הזמנים כאן צפוף, והכללים ברורים. בתוך הווילה ( צילום: שירה קדרי עובדיה )

אביב מבינה את המצוקה: ״לפעמים הן מגיעות לכאן, למשרד, ושואלות בבכי ׳למה הוא בחוץ ואני בפנים׳". "הוא" יכול להיות אבא, דוד או בן זוג. "השבוע הייתה כאן נערה ששאלה למה היא צריכה לשלם את המחיר, למה מי שפגע בה שוחרר ממעצר והיא צריכה להישאר כאן".

ומה את עונה לה? "שזה נורא מתסכל, אבל לפעמים לוקח זמן עד שמוצאים בסיס לכתב אישום. ושעכשיו זה נראה כמו סוף העולם, אבל עדיף לעבור חודשיים-שלושה קשים במקלט, ואחר כך לחיות חיים בטוחים".

מסגרת סגורה, לא נעולה

המקום הזה חסוי, מאוד. אסור לומר את שמו וגם לא באיזו עיר הוא נמצא, רק שהוא ממוקם באזור הדרום. הנערות שמגיעות לכאן מתבקשות להפקיד את הטלפונים הניידים שלהן, כדי שאי אפשר יהיה לאכן את מיקומו. שיחות הטלפון עם המשפחה, אם יש כאלה, מתבצעות בפיקוח הצוות. ״מטלפון קווי, כשהצוות נוכח ומאזין״, אומרת אביב, ״כדי שלא יחשפו את המיקום״.

ברחבי הארץ פרוסות מסגרות שונות המעניקות מעני חירום לנוער בסיכון - קורות גג, הלנות חירום ועוד. אך המסגרת הזאת מתייחדת בכך שמיקומה אינו ידוע למשפחותיהן של הנערות, בדומה למקלטים המיועדים לנשים נפגעות אלימות. "כשגורמי המקצוע מתרשמים שנערה נמצאת בסכנה וזקוקה למענה מוגן, היא תגיע לכאן", אומרת ענבר סימון שרעבי מתחום המענים החירומיים במשרד הרווחה. זה יכול לקרות גם באמצע הלילה, בשבתות ובחגים. לדבריה, ״בכל רגע נתון יש אנשי צוות שיכולים לקלוט אותה״.

״יש נערות בנות 14 שמגיעות לכאן בלי לדעת קרוא וכתוב". הווילה בדרום ( צילום: שירה קדרי עובדיה )

חלק מהנערות מגיעות לווילה הסודית היישר מבית החולים, לשם הגיעו בעקבות אלימות קשה מצד משפחתן. "הגיעה אלינו נערה שאמא שלה החליטה שנמאס לה שהנערה לא מתעוררת בבוקר בזמן, אז היא שפכה עליה מים חמים", מספרת לימור זיו, שהקימה את המקלט וניהלה אותו בשנותיו הראשונות, וכיום מנהלת תחום ההתמכרויות ב״יחדיו״.

לעיתים הסיכון לא נובע מאיום של בן משפחה, אלא מהתנהגות סיכונית קיצונית של הנערות עצמן שמובילה לקשרים לא בריאים ולהתנהגויות שיש לקטוע בתחילתן - כמו שימוש באלכוהול, סמים או ניהול יחסים לא מותאמים. ״אלה לא דברים שקורים בחלל ריק״, אומרת זיו. "נערה לא סתם מגיעה למצבים שבהם היא מסכנת את עצמה; בדרך כלל זה מתחיל בדברים שקורים בבית, ואז יש פחות תפקוד בבית הספר, והלילה הופך להיות יום, היום הופך להיות לילה. ככה מתחילה התרועעות עם אוכלוסיות שוליים ועבריינים. הם קולטים אותן כמו כלום, מפתים אותן עם דברים שחסרים בבית: 'בואי אדאג לך, בואי אקנה לך ג׳ינס'. הדרך לעצור את זה עוברת בניתוק מהסביבה״.

השיחות הביתה נערכות בהשגחת הצוות לא רק על מנת למנוע הדלפה של הכתובת, אלא גם כדי לוודא שהחיבור הזמני לסביבה החיצונית לא פוגע בתהליך הטיפולי. לדברי אביב, ״התפקיד שלנו בשיחה הוא להגן על הנערה ולוודא שהשיחה לא הולכת למקומות שעלולים לפגוע בה - למשל לוודא שלא מופעלים עליה לחצים לשנות את גרסתה או למשוך את התלונה במשטרה. יש גם שיחות מניפולטיביות עם אמירות כמו ׳אנחנו רוצים שתחזרי הביתה, רק תמשכי את התלונה׳".

"הייתי נשארת עוד" ( צילום: שירה קדרי עובדיה )

עם זאת, בסופו של דבר הבחירה נמצאת בידי הנערות. ״המסגרת הזאת סגורה, אבל היא לא נעולה״, אומרת אביב. בשונה ממסגרת נעולה של ״חסות הנוער״, שאליה מופנים לעתים נערים ונערות בצו בית המשפט, השהות כאן נועדה להגן - ולא תמיד הנערות יהיו מעוניינות בהגנה הזאת.

״הייתה לנו נערה שבכל שיחת טלפון אמא שלה הייתה אומרת לה: ׳אנחנו מתגעגעים אלייך, אנחנו רוצים שתחזרי, לא נפגע בך יותר׳. הבטחות והבטחות, עד שהיא ביקשה לחזור״, אומרת זיו, ״היא חזרה הביתה, שוב הרביצו לה וכלאו אותה, והיא חזרה אלינו לסיבוב שני״.

הקצה הולך ומקצין

באופן רשמי, המקלט מיועד לנערות וצעירות מגיל 14 עד 24. בפועל, לעיתים מגיעות לכאן נערות צעירות יותר, אפילו בנות 12. ״הן עברו דברים לא פשוטים בחייהן, והטראומה ניכרת״, אומרת אביב. יש כאן 18 מיטות, ולאורך השנה חולפות כאן כ-70 נערות וצעירות בסך הכל. כמחצית מהן מגיעות מהחברה הערבית, מחצית מהן יהודיות. מקלט נוסף, באזור אחר של הארץ, מיועד לנערות מהחברה הערבית בלבד. לעיתים הסכנה נשקפת להן על רקע מה שמכונה ״כבוד המשפחה״, ולעיתים משום שהבית נוהג באלימות קשה במסווה של ״גישה חינוכית״. זיו זוכרת עד היום כמה מהנערות הללו, שהגיעו עם פגיעות גופניות קשות בעקבות עונשים פיזיים קשים.

כבר 25 שנה שהמקלט הזה בדרום פועל, בחיסיון מוחלט. הצעירות שהגיעו לכאן בתחילת הדרך כבר התבגרו, אך האלימות והסכנה לא נעלמו, ונערות חדשות ממשיכות להגיע. זיו, שראתה דורות של נערות וצעירות מגיעות והולכות, יודעת לומר שהאירועים הגדולים ששינו את פניה של המדינה לאורך השנים משפיעים גם שולי החברה ועל הנערות שיגיעו למקלט בסופו של דבר. לדבריה, ההשלכות של כל תופעה חברתית שהייתה במדינת ישראל באו לידי ביטוי בתוך המקלט תוך שנה-שנתיים.

( צילום: שירה קדרי עובדיה )

כך למשל, אחרי תוכנית ההתנתקות הגיעו למקלט כמה נערות שנפלטו מזרם החיים הנורמטיבי ומצאו את עצמן במצבי סיכון קשים. בתחילת דרכו של המקלט נקלטו בו בין היתר נערות שמשפחותיהן עלו לארץ מברית המועצות, ״עם אבא ואמא שלא היו בבית, והן נותרו בלי נוכחות הורים והן גלשו לשוליים״. לאחר תקופות של פיגועים, ״ראינו נערות שהגיעו אלינו עם פוסט-טראומה״. כך, בשנים האחרונות, על רקע המלחמה והאירועים הבלתי פוסקים, מוסיפה סימון שרעבי, ״הקצה הולך ומקצין״, ועמו סיפוריהן הקשים של הנערות.

חדר מיון

בשעת בוקר מאוחרת, במטבח הווילה כבר עומדים הסירים לקראת ארוחת הצהריים. בקומת המרתף הנערות יושבות סמוך לשולחנות לימוד. המורה, שמועסקת באמצעות תוכנית היל״ה, מלווה כל אחת מהן במשימה אחרת. הפערים כאן גדולים. ״יש נערות בנות 14 שמגיעות לכאן בלי לדעת קרוא וכתוב״, אומרת אביב, ״ולעומת זאת אחרות יכולות לגשת לבגרות״.

לוח הזמנים כאן צפוף, והכללים ברורים: שש סיגריות ביום למי שמעשנת, שש ארוחות, זמן מקלחות וזמן ללימודים. ״הכל מאוד מוקצב ומוקפד, במטרה להכניס לתלם״, אומרת אביב. ״במקלט אנחנו רוצות לארגן להן מחדש את הרגלי החיים״, מוסיפה זיו.

הכללים והלו״ז הברור, לדבריה, נועדו לתת מסגרת למטרה החשובה באמת. ״הן הגיעו הרבה פעמים מסביבה שלא ראתה אותן ולא התעניינה בהן. כאן יש ניסיון לתת חוויה אחרת - של חוזקות, שרואים אותן״.

זה לא פשוט. ״הן מגיעות לכאן טעונות, נסערות״, אומרת אביב. ״יש התקפי חרדה והתקפי זעם״, היא מוסיפה, אבל היכולת להתמודד עמם היא חלק מהעניין. ״נערות שלא בהכרח הראו להן אהבה או קיבלו אותן יכולות להוציא כאן גם דברים קשים - ולגלות שעדיין מחבקים אותן ואוהבים אותן״.

הווילה הזו בדרום הארץ ראתה הרבה נערות הולכות ובאות. השהות בה נועדה להיות קצרה, כמה חודשים. ״כמו חדר מיון״, אומרת אביב, ״הזדמנות לעצור, להירגע, להתרחק מהסביבה ולהבין מה קורה״. בתקופת שהותן כאן הנערות עוברות אבחונים שונים, כדי להבין באיזו מסגרת יוכלו להשתלב לאחר מכן. במקביל, השאיפה היא שגם הבית שנותר מאחור יעבור תהליך, באמצעות עובדות המחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית. בתום התקופה הזאת מתקבלת החלטה: יש מי שיוכלו לשוב הביתה, אך רבות אחרות ישולבו בפנימייה כזו או אחרת. לעיתים הן יישארו במסגרת זמן רב יותר מהמומלץ, משום שלא היה עבורן מקום בפנימייה מתאימה. לעיתים יש מקום, אך הפנימייה חוששת לקבל נערה שמתמודדת עם איום וסכנה. לעיתים ההורים מסרבים לשתף פעולה, והליך השיבוץ נתקע.