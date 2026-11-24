שגרירות ארה"ב בירושלים פרסמה אזהרה ביטחונית הקוראת לאזרחים אמריקנים בישראל ובמזרח התיכון להגביר את ערנותם בשל האיום הגובר מפני תקיפות של החות'ים ומאמציה של איראן לפגוע בבכירי ממשל ובמתקנים אמריקניים באזור. בהודעה, המצטרפת לאזהרות דומות שפרסמו נציגויות אמריקניות נוספות במזרח התיכון, צוין כי איראן כבר תקפה יעדים אמריקניים בבחריין ובכוויית, וכי המצב עלול להסלים במהירות. האזרחים האמריקנים בישראל התבקשו להכיר את מיקומם של המרחבים המוגנים, להצטייד במזון, במים ובתרופות, להוריד את יישומון פיקוד העורף, לשמור על פרופיל נמוך ולגלות ערנות במקומות המזוהים עם ארה"ב. עוד הזהירה השגרירות מפני ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי, וקראה לנוסעים לגבש מראש תוכניות חלופיות.