משרד המשפטים האמריקני הגיש כתבי אישום נגד מחבל חמאס מעזה ואזרחי ארה"ב שאספו יותר מ-1.7 מיליון דולר עבור ארגון הטרור. כך פורסם ברשת CBS. לפי האישום, יותר מ-626 אלף דולר גויסו מתורמים אמריקנים בטענה שקרית שמדובר בסיוע הומניטרי במזון או בציוד לחורף עבור משפחות עזתיות. מבצע גיוס הכספים, כך לפי התביעה בארה"ב, החל כבר בינואר 2020 ונמשך גם לאחר טבח 7 באוקטובר ובמהלך המלחמה שפרצה בעקבותיו. עם הנאשמים נמנים סלים אלזאק, תושב עזתי בן 45 שפעיל בחמאס, עבד ועומר אל-אדהמי, שני אחים מלואיזיאנה בני 35 ו-33, וראאד יוסף, בן 56 מפלורידה. תושבי ארה"ב הנאשמים נעצרו ומוחזקים בידי הרשויות.