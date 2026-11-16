11 בני אדם נספו ו-16 נפצעו בשריפה שפרצה אמש (ראשון) במבנה מסחרי באי הנופש הפופולרי פוקט שבדרום תאילנד. לפי המשטרה המקומית, השריפה פרצה בסביבות 03:17 לפנות בוקר (שעון מקומי) במבנה שבו פעל עסק להשכרת כלי רכב, ומשם התפשטה למספר מבנים סמוכים. לכבאים נדרשו כשעתיים כדי להשתלט עליה, כך מסרו הרשויות בתאילנד.
15 מבין הפצועים הם אזרחי תאילנד, ואחד הוא אזרח מיאנמר. המשטרה ציינה כי כל ההרוגים היו אזרחים מקומיים, וכי הנסיבות לפרוץ השריפה עדיין בחקירה. המבנה ממוקם באזור עירוני, בקרבת חוף פאטונג, השוכן בחוף המערבי של פוקט.
בעבר כבר אירעו כמה אסונות שריפה קשים בתאילנד. רק לפני ארבעה חודשים, ביולי האחרון, נספו 27 בני אדם בשריפה שפרצה בפאב בבירה בנגקוק, וב-2022 נספו 14 בני אדם במתחם הופעות במזרח המדינה.
בינואר 2009 נספו 66 בני אדם ויותר מ-200 נפצעו בשריפה שפרצה בחגיגות השנה החדשה במועדון לילה בבנגקוק. השריפה פרצה ככל הנראה כתוצאה ממופע זיקוקים שנערך בתוך המבנה.