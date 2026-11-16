11 בני אדם נספו ו-16 נפצעו בשריפה שפרצה אמש (ראשון) במבנה מסחרי באי הנופש הפופולרי פוקט שבדרום תאילנד. לפי המשטרה המקומית, השריפה פרצה בסביבות 03:17 לפנות בוקר (שעון מקומי) במבנה שבו פעל עסק להשכרת כלי רכב, ומשם התפשטה למספר מבנים סמוכים. לכבאים נדרשו כשעתיים כדי להשתלט עליה, כך מסרו הרשויות בתאילנד.

11 בני אדם נספו ו-16 נפצעו בשריפה שפרצה אמש (ראשון) במבנה מסחרי באי הנופש הפופולרי פוקט שבדרום תאילנד. לפי המשטרה המקומית, השריפה פרצה בסביבות 03:17 לפנות בוקר (שעון מקומי) במבנה שבו פעל עסק להשכרת כלי רכב, ומשם התפשטה למספר מבנים סמוכים. לכבאים נדרשו כשעתיים כדי להשתלט עליה, כך מסרו הרשויות בתאילנד.

11 בני אדם נספו ו-16 נפצעו בשריפה שפרצה אמש (ראשון) במבנה מסחרי באי הנופש הפופולרי פוקט שבדרום תאילנד. לפי המשטרה המקומית, השריפה פרצה בסביבות 03:17 לפנות בוקר (שעון מקומי) במבנה שבו פעל עסק להשכרת כלי רכב, ומשם התפשטה למספר מבנים סמוכים. לכבאים נדרשו כשעתיים כדי להשתלט עליה, כך מסרו הרשויות בתאילנד.