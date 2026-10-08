המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד תושב יפו בן 22, בחשד לרצח של מוחמד קטואן ברחוב לייב בן שרה בעיר. הדיווח על הירי התקבל ב-30 באוגוסט, ובאירוע נפצעו שני בני אדם באורח קשה ואנוש. מותו של קטואן, תושב ג'לג'וליה בעל עבר פלילי, נקבע בבית החולים וולפסון בחולון. לפי החשד, רוכב אופנוע ארב לקורבנות שנכחו בתוך רכב בחנייה צדדית, ביצע לעברם ירי ונמלט מהמקום. הוא נעצר כעבור שלושה ימים, ובמהלך חיפוש באזור מגוריו נתפס אקדח עם מחסנית ותחמושת. בימים הקרובים תגיש נגדו פרקליטות תל אביב כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.