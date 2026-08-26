"בוראים מציאות, ערבבן נאמבר וואן": התכתבויות בין בכירי לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו חושפות כיצד פעל המנגנון התקשורתי בסביבתו במהלך המלחמה - החל מהשעות הראשונות של טבח 7 באוקטובר, דרך המאבקים בצמרת מערכת הביטחון ועד למסרים שהועברו בזמן אמת לפרשן והמגיש יעקב ברדוגו. ההתכתבויות בין יועציו של נתניהו באותה עת - יונתן אוריך, אלי פלדשטיין וטופז לוק - נחשפו הערב (רביעי) ב-i24NEWS.

גלריה נתניהו בהצהרתו הראשונה ב-7/10. "בלי חליפה ועניבה"

אחת ההתכתבויות הראשונות מתוארכת ל-7 באוקטובר עצמו. בשעה 11:37, שעות אחרי תחילת מתקפת חמאס ובעוד ממדי האסון מתבררים, הציע פלדשטיין לטופז לוק כיצד על נתניהו להיראות בהופעתו לציבור: "בלי חליפה ובלי עניבה. מוד קרבי". לוק השיב לו: "הלווווו אתה רוצה ללמד את הבלנדר?". לפי החשיפה, השניים ואוריך השתמשו בהמשך שוב ושוב בביטויים הנוגעים ל"ערבוב" וליצירת הנרטיב התקשורתי. פלדשטיין גויס רשמית לעבודה עבור לשכת ראש הממשלה ארבעה ימים לאחר מכן.

אלא שההתכתבויות מצביעות על כך שפלדשטיין היה מעורב בעבודת התקשורת של סביבת נתניהו עוד לפני גיוסו הרשמי. כבר ביום הטבח הוא הציע לסייע לטופז לוק במסרים, ובלילה שבין 7 ל-8 באוקטובר אף שהה לוק בביתו לצורך התייעצויות - וכך גם בלילות הבאים. בהמשך כינה אותו אוריך "ערבבן נאמבר וואן", ובשיחה אחרת תוארה שיטת העבודה במילים "בוראים מציאות".

הציניות ניכרת במיוחד בהתכתבות מנובמבר 2023, לקראת ישיבה של קבינט המלחמה עם משפחות חטופים. אוריך ביקש מפלדשטיין רעיונות לקראת המפגש, ופלדשטיין הציע להזין את נתניהו מראש בפרטים אישיים על כמה מהמשפחות, לרבות מידע על קרובים שנרצחו.

טופז לוק ויונתן אוריך לצד נתניהו. "אתה רוצה ללמד את הבלנדר?" ( צילום: מהטוויטר )

אלי פלדשטיין. "ערבבן נאמבר וואן" ( צילום: יאיר שגיא )

המטרה, כפי שתיאר אותה בעצמו, הייתה שהדבר "יראה שאכפת לו, שהוא יודע ומתעניין", ושנתניהו יוכל לשלוף את הפרטים במהלך השיחה במקום לשמוע אותם לראשונה מהמשפחות. בהמשך כתב פלדשטיין כי הדבר יפתיע אותן משום שנתניהו ייראה "כאילו מכיר אותם". אוריך השיב להצעה בחיוב.

ההתכתבויות חושפות גם כיצד התמודדו בלשכה עם מידע שלא היה נוח מבחינה תקשורתית. לאחר שמבקר המדינה מתח ביקורת על עשרות מיליוני השקלים שהוצאו על מעונות ראשי הממשלה, ביקש פלדשטיין למצוא הסבר ש"יהרוג" את הטענה. אוריך השיב לו: "אין לי איך להסביר את זה. לכן אני תוקף". לאחר מכן עסקו השניים בניסוח תגובה שתגלגל את האחריות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

"המטרה בפרסום היא אחת": להכניס טריז בין גלנט להלוי

התכתבות נוספת חושפת ניסיון מכוון לייצר קרע בין שר הביטחון דאז יואב גלנט לרמטכ"ל דאז הרצי הלוי. ביוני 2024 ניסח פלדשטיין שאילתה שנועדה לעיתונאי, ולפיה גלנט שוחח עם מנכ"ל משרד הביטחון דאז אייל זמיר על האפשרות שיכהן כרמטכ"ל הבא.

אחרי ששלח את הנוסח לאוריך, הסביר פלדשטיין במפורש מה הוא מבקש להשיג: "המטרה בפרסום היא אחת. להכניס טריז בין הרצי לגלנט". לדבריו, הרעיון היה ליצור אצל הלוי את הרושם שגלנט כבר עוסק במחליפו "מעל הראש" שלו, עוד לפני שפרש - ובכך לקדם את פרישתו של הרמטכ"ל. אוריך אישר את המהלך והשיב: "זורם".

גלנט והלוי. בסביבת נתניהו פעלו כדי לגרום לרמטכ"ל לשעבר להתפטר ( צילום: אריאל חרמוני/משרד הביטחון )

ההתכתבויות מצביעות גם על קמפיין מוקדם יותר נגד הלוי. בדצמבר 2023 ניסח אוריך תדרוך שנועד לייחס לשר אופיר אקוניס ביקורת על כך שהרמטכ"ל אינו מגיע לישיבות הממשלה. לפי החשיפה, הלוי כלל לא הוזמן לישיבות הללו, ואקוניס עצמו התנער בהמשך מהניסוח שיוחס לו. אוריך הורה לפלדשטיין להפיץ את המסר במילה אחת: "תשרוף".

במקרה אחר אף עלה בהתכתבויות ניסיון לייצר סיפור פוליטי יש מאין. אוריך ביקש להפיץ דיווח שלפיו נפתלי בנט ואביגדור ליברמן מתווכחים על המיקום ברשימה משותפת - בנט דורש את המקום השני וליברמן מציע לו את המקום הרביעי. כשפלדשטיין שאל מה מקור המידע, אוריך השיב: "ספין שלי".

"באולפן. תסמס": המסרים שהוכתבו לברדוגו בזמן אמת

חלק מרכזי נוסף עוסק ביחסים בין אנשי לשכת נתניהו ליעקב ברדוגו. מההתכתבויות עולה כי לא מדובר רק בהעברת מידע או בתדרוכים כמקובל בין מקור לעיתונאי, אלא בניסוח מסרים מפורטים שנשלחו אליו בזמן אמת כדי שיציג אותם בשידור.

"מה ברדוגו צריך להגיד?" ( צילום: מוטי קמחי )

ב-8 במאי 2024, ביום שבו הודיע הרמטכ"ל הרצי הלוי לתא"ל עופר וינטר על סיום שירותו בצה"ל, שאל אוריך את פלדשטיין: 'מה ברדוגו צריך להגיד על וינטר?'". פלדשטיין השיב כי יתקשר אליו, אך אוריך הבהיר: "באולפן. תסמס". השניים ניסחו אז מסר שתוקף את הלוי סביב החלטותיו בנוגע לקצינים בכירים. זמן קצר לאחר מכן עדכן פלדשטיין: "שלחתי לברדוגו הכול". בהתכתבות אחרת, מיולי 2024, עדכן אוריך כי ברדוגו ממתין למסרים - ופלדשטיין השיב: "מטפל".