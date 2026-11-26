מי שנוסע בשעות הבוקר המוקדמות בכביש החוף, בכביש 6 או בצירים המובילים מנמלי חיפה ואשדוד למרכז הארץ, מכיר היטב את המראות: עוד לפני שהנהגים הפרטיים יוצאים לעבודה, הנתיבים הימניים בכבישי ישראל כבר נתפסים על-ידי שיירות ארוכות של כלי רכב כבדים וסמי-טריילרים עמוסים במכולות. בשעות הצהריים, כשהתנועה הפרטית נרגעת מעט, שיעור המשאיות בכבישים הבינעירוניים מזנק, ובשעות הלילה המאוחרות הן הופכות לשליטות הבלעדיות של האספלט.

המשאיות הללו, שמובילות כמעט כל מוצר הנכנס לארץ דרך הים, גובות מחיר כבד בעומסי תנועה ובתאונות קטלניות. בזמן שרוב התוכניות להסטת המטענים למסילה נתקעו לאורך השנים, פרויקטים משמעותיים כמו המטרו של גוש דן ומסדרון הסחר הבינלאומי מאיימים להוסיף עומס אדיר של נסיעות מדי יום - וללא מהפכה מיידית בתשתיות, ישראל דוהרת לשיתוק תחבורתי של ממש.

גלריה בשיא העבודות על המטרו יידרשו כ-42 אלף נסיעות משאית בחודש. כביש 4 ( צילום: יריב כץ )

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך כ-4.37 מיליון כלי רכב הרשומים בישראל, כ-314 אלף הם משאיות - כ-7% בלבד. אלא שחלקן בעומס בכבישים גדול מכפי שמשתמע מהנתון הזה: משאית כבדה תופסת יותר מקום בכביש ודורשת מרחק בלימה גדול יותר מרכב פרטי. למעשה, מרחק השקול לשניים וחצי עד שלושה רכבים פרטיים.

ד"ר מור כספי, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, מסביר כי "ריבוי משאיות בשעות העמוסות מייצר השפעה שלילית ישירה על הגודש בכבישים. משאית שיוצאת לעקיפה עם תהליך האצה איטי סותמת את הכביש ויוצרת אפקט שרשרת שמחריף את הפקקים".

לדבריו, המצב הנתון מתבטא לא רק בעומס אלא גם בסיכון מוגבר. "יכולות ההאצה והבלימה של כלי רכב כאלה שונות בתכלית מרכב פרטי", הוא אומר. "לא פעם אנו עדים לנהגים צעירים במשאיות שמתנהלים כאילו הם במכונית מרוץ. ריבוי כלים כאלה לצד רכבים פרטיים מייצר התנגשויות מסוכנות".

99% מהסחורות מגיעות מהים ( צילום: דוברות נמל חיפה )

כדי להבין מדוע הכבישים בישראל מוצפים במשאיות, צריך להסתכל מערבה. כ-99% מהסחורות המגיעות לישראל נכנסות דרך נמלי הים, ויותר מ-90% מהן משונעות מהנמלים אל מרכזי הלוגיסטיקה והצריכה על גבי משאיות - מצב שהופך את ישראל למדינה שתלויה כמעט לחלוטין בהובלה יבשתית בכבישים פתוחים.

השאלה עוסקת לא רק באיך פורקים את הסחורה, אלא גם איפה והמיקום כמובן משפיע ישירות על עומסי התנועה. כך, ככל שהמרחק בין הנמל ליעד הסופי גדול יותר, נדרשת נסיעת משאיות ארוכה יותר לאורך המדינה.

בשנים האחרונות חלו תזוזות משמעותיות בחלוקת העבודה בין הנמלים. בתחום המכולות, חלקם המשותף של נמל אשדוד ונמל הדרום זינק מכ-52% בשנת 2021 לכ-62% בשנת 2025. במקביל, בעקבות השבתת נמל אילת שריכז בעבר כ-39% מיבוא כלי הרכב, נמל חיפה הגדיל את נתח ייבוא הרכבים שלו מכ-13% לכ-49%, בעוד שחלקו של נמל אשדוד ירד מ-48% ל-41%.

הפערים הללו מעוררים שאלה תכנונית כבדת משקל, שכן סחורות שנפרקות בצפון אך מיועדות למרכז ולדרום חוצות את המדינה על גבי משאיות ומוסיפות עומס רב לכבישים.

מה עם רכבות המשא? כביש 4 ( צילום: יריב כץ )

כביש 1 ( צילום: יריב כץ )

לצורך השוואה, במדינות אירופיות בעלות שטח דומה, כ-15% מהמטענים היבשתיים מובלים באמצעות רכבות משא. בישראל, לעומת זאת, חלקה של רכבת ישראל בהובלת מטענים עומד על 5% עד 6% בלבד, בעוד שכ-90% מכלל הסחורות בארץ נעות על גלגלי משאיות. הסיבה המרכזית לכך היא העדיפות המוחלטת שניתנת ברשת המסילות הארצית לרכבות נוסעים. בשעות היום התשתית המסילתית צפופה ותפוסה כמעט לחלוטין, מה שדוחק את רכבות המטען לשעות הלילה ומגביל מאוד את היקף הפעילות שלהן.

לכך מצטרפים שיקולים של מחיר, אמינות וזמני הובלה, לצד מחסור מתמשך במסופי מטען בפנים הארץ ועלויות שחלוף - כלומר, הצורך לפרוק סחורה מהאונייה לרכבת ואז להעמיסה שוב על משאית עבור הקילומטרים האחרונים אל המפעל או המרכול. במדינה קטנה, שבה המרחק מהנמל למרכז הארץ נמדד בעשרות קילומטרים בודדים, המשאית נותרת האפשרות המהירה והזולה ביותר עבור היבואנים.

כ-100 נהרגו בתאונות במעורבות משאית

הנוכחות המסיבית של המשאיות אינה מסתכמת רק באובדן שעות עבודה בפקקים, אלא מתורגמת, כאמור, גם לסכנה יומיומית מוחשית. גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אומר כי "כלי רכב כבדים הם חלק בלתי נפרד מהפעילות הכלכלית בישראל, אבל אסור להתעלם מהסיכון הבטיחותי הכרוך בתנועתם".

תאונת משאיות בכביש 6 לפני כחודש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

מתחילת השנה נהרגו 97 בני אדם בתאונות שבהן היו מעורבים כלי רכב כבדים, מתוכם 36 בתאונות במעורבות משאיות ששוקלות יותר משלוש טונות וחצי. לדברי כהן, "אלה נתונים מדאיגים שמחייבים אותנו לפעול. בשל משקלן וממדיהן של המשאיות, כל תאונה שבה הן מעורבות עלולה להסתיים בתוצאות קשות במיוחד. לצד הגברת האכיפה ושיפור תשתיות, יש חשיבות לניהול מושכל של תנועת המשאיות, במיוחד בשעות העומס, באתרי עבודה בערים ובצירים המרכזיים במטרה לאפשר תנועה בטוחה ויעילה לכלל משתמשי הדרך, תוך שמירה על צורכי המשק וענף ההובלה".

הסכנה נובעת משילוב של פיזיקה ותנאי עבודה שוחקים. המשקל העצום של המשאית ומרחק העצירה הארוך שלה הופכים כל טעות אנוש להתנגשות קטלנית עבור יושבי הרכב הפרטי. במקביל, נהגי הרכב הכבד מתמודדים עם שעות נהיגה ממושכות, עייפות מצטברת ומחסור חמור במפרצי עצירה ורענון מוסדרים לאורך הכבישים המהירים. שוליים צרים בכבישים מרכזיים הופכים כל עצירה בשל תקלה למלכודת מוות של ממש עבור נהגים חולפים.

הפתרונות נשארים על הנייר

לאורך העשור האחרון ניסו ממשלות ישראל להציג שורה של תוכניות להורדת המשאיות מהכביש, אך רובן נתקעו בדרך. עוד בשנת 2012 החליטה הממשלה על הקמת חברת בת ייעודית למטענים ברכבת ישראל במטרה להכפיל את היקף ההובלה המסילתית. בפועל, דוחות חוזרים ונשנים של מבקר המדינה חשפו היעדר תוכנית אסטרטגית, תת-תקצוב וכשלים בניהול התשתיות.

הכבישים לא מסוגלים להכיל את העומס ( צילום: יריב כץ )

הנתונים מדברים בעד עצמם: בעוד שבשנת 2014 הובילה הרכבת כ-7.7 מיליון טונות מטען, בשנת 2025 הסתכם היקף ההובלה, הכולל בעיקר מחצבים, מכולות, גרעינים, חול, אשפה ופלדה, בכ-6.6 מיליון טונות בלבד באמצעות כ-49 רכבות משא ביום בממוצע. אמנם מדובר בעלייה קלה לעומת שנת 2024, שבה שונעו כ-6.15 מיליון טונות על גבי כ-48 רכבות ביום, אך התחזית לשנת 2026 מצביעה שוב על ירידה הצפויה הן במספר רכבות המשא והן בכמות המטענים. גם המלצות עבר להרחבת שוליים ולהקמת מפרצי חניה ייעודיים למשאיות נותרו ברובן על הנייר.

לאחרונה ניסה משרד התחבורה לקדם מהלך להסטת 40% מפעילות המשאיות לשעות הלילה, מתוך הבנה שביום הכבישים אינם מסוגלים להכיל את העומס. אלא שלפי ההערכות, מדובר בפתרון חלקי בלבד שלא יביא להקלה אמיתית בשעות השיא.

לדברי ד"ר כספי, הפתרון אינו מסתכם רק בפיתוח ארוך טווח של מסילות, אלא בצעדים רגולטוריים שניתן ליישם באופן מיידי. "אמנם רכבת ישראל מקדמת פיתוח תשתיות כמו המסילה המזרחית, אך כדי לייצר ערך מוסף מובהק מול משאיות יש לתמרץ את השימוש ברכבת, להגדיל את תדירותה ואת מספר נקודות הגישה למסילה, בפרט בחיבורים לנמלים ולמעברי הגבול גם בהיערכות ל פרויקט IMEC (המסילות שכונו "עוקף הורמוז")".

עם זאת, מציין כספי, הקמת מסילות אורכת שנים. לכן, עוד קודם לכן אפשר לייצר השפעה באמצעות רגולציה חכמה, כפי שנהוג באירופה שבה משאיות מוגבלות לנתיבים מסוימים ונאסרות עליהן עקיפות. "ניתן לקבוע הגבלת שעות או משקל לנסיעת משאיות בכבישים מהירים בשעות העומס, ולהקים מתחמים לוגיסטיים בפאתי המטרופולין שימנעו מהן כניסה לאזורים הצפופים", הוא מסביר. "צעדים כאלה צריכים להיעשות בצורה מדודה שתשקלל את התועלת מול הפגיעה האפשרית בתעשייה, אך הם יכולים לחולל שינוי ממשי כבר עכשיו".

התשתיות לא עומדות בעומס

אם המצב הנוכחי נראה קשה, שני פרויקטי ענק שעומדים על הפרק עלולים להפוך אותו למשבר תחבורתי חסר תקדים. הראשון והמיידי שבהם הוא הקמת המטרו של גוש דן. כריית המנהרות והקמת התחנות תייצר כמות אדירה של יותר מ-30 מיליון מטרים מעוקבים של עודפי עפר, כמות שמשקלה מוערך בכ-51 עד 80 מיליון טונה.

משרד התחבורה: "מקודמת תוכנית אב לאומית". משאיות בכביש 1 ( צילום: יריב כץ )

על פי הערכות נת"ע ורשות המטרו, בשיא העבודות יידרשו כ-42 אלף נסיעות משאית בחודש, כלומר בין 1,400 ל-2,500 נסיעות של משאיות כבדות בכל יום. בניגוד למשאיות הנמלים שנוסעות בצירים בינעירוניים, משאיות המטרו ייצאו מפירי כרייה בלב הערים הצפופות ביותר בישראל, בהן תל אביב, רמת גן, פתח תקווה וראשון לציון, בדרכן אל מחצבות ואתרי הטמנה בדרום ובמרכז.

האתגר השני הוא כאמור מסדרון הסחר הבינלאומי IMEC, שנועד לחבר את הודו ומדינות המפרץ לאירופה דרך ירדן ונמל חיפה, וצפוי להזרים דרכו עד שלושה מיליון מכולות בשנה. התוכנית המקורית מתבססת על רציפות מסילתית שתעביר את הסחורות ברכבות משא מהגבול המזרחי ישירות אל הנמל מבלי להעמיס על הכבישים. מומחי תחבורה מזהירים כי אם הפרויקט ייצא לדרך לפני השלמת מסילות משא כפולות וייעודיות בצפון, ובהיעדר פתרון לצווארי בקבוק בנמלים, המשק ייאלץ לגשר על הפער באמצעות מאות משאיות כבדות נוספות מדי יום על כבישי הצפון העמוסים ממילא.

לשני אלה מתווסף שיקום עזה, שצפוי להוביל לשינוע של עוד אלפי משאיות מזון, מוצרי סיוע, ברזל וחומרי בנייה מהנמלים ומהגבולות היבשתיים אל גבול הרצועה דרך שטח ישראל. בהקשר זה בולט פער נוסף בפיזור המטען הכללי, שכן למרות הביקוש האדיר הצפוי בדרום בשל שיקום הרצועה והעבודות במרכז, חלקם המשותף של נמל אשדוד ונמל הדרום בפריקת מטען כללי ירד מ-31% בשנת 2021 ל-26% בלבד בשנת 2025, נתון שאינו תואם את התפלגות האוכלוסייה ומוקדי הביקוש.

כך, בזמן שהפלונטר הפוליטי רחוק מלהגיע לפתרון, שעון החול מתקתק והמשאיות נערמות בכבישי המדינה. משרד התחבורה, שכבר מוביל שורה של צעדים בעניין, יידרש להגביר את הקצב, שכן התשתיות הקיימות כבר לא עומדות בעומס. לפי מומחים, המדינה חייבת להשקיע מיד בהפרדת מסילות הנוסעים והמטענים, להקים נמלים יבשתיים מחוברים לרכבת, לחייב שינוע רכבתי של עפר המטרו היכן שניתן ולאכוף ביד קשה את תקנות הבטיחות וזמני הנהיגה. בלי התעוררות מיידית, המשאיות שמניעות את הכלכלה הישראלית יהפכו לגורם שישתק אותה לחלוטין.

משרד התחבורה מסר בתגובה: "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקדם מדיניות המתמקדת בפיתוח מערכת הובלה משולבת, המבוססת על חיבור יעיל בין נמלי הים, מסילות הברזל, מסופי המטענים ורשת הכבישים, תוך מתן עדיפות להגדלת היקף המטענים המשונעים ברכבת וצמצום התלות בהובלה כבישית. במסגרת זו, מקודמת תוכנית אב לאומית להובלת מטענים המשלבת השקעה בתשתיות מסילתיות, חיבור הנמלים לרכבת והקמת נמלים יבשתיים ומסופי מטענים עורפיים באזור מעבר נהר הירדן ובחבל תקומה. יודגש כי גם מסדרון הסחר הבינלאומי IMEC נשען בבסיסו על חיבור מסילתי-ימי רציף ולא על שינוע במשאיות.