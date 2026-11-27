עוד בטרם שודר תחקיר ״זמן אמת״ על השימוש לכאורה ב"נוהל יתוש", כבר נשמעו קריאות נחרצות למנוע את שידורו. יו״ר ועדת החוץ והביטחון הגדיר את הפרסום הצפוי כהפצת עלילת דם נגד לוחמי צה״ל וכשיתוף פעולה עם האויב, ושר הביטחון פנה לצנזור הצבאי בדרישה למנוע את השידור, בין היתר בטענה כי הוא יפגע בשמם הטוב של הלוחמים ויחשוף אותם להליכים משפטיים בזירה הבינלאומית.

גורם נוסף שהביע דאגה באותו השבוע לתדמיתה של מדינת ישראל בעולם, היה נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, כשכתב זאת בהחלטתו בנוגע לאלימות פורעים יהודים באיו"ש, תוך שהוא מזכיר ש"הצבא נמדד גן בתוצאה בשטח, והתמונה היא של עצי הזית השרופים".

אף שגם ליברמן וגם כ"ץ יודעים היטב שצודק הנשיא עמית ושהעובדה שחיילי צה"ל אינם יכולים להצטלם עוד כשפניהם חשופות איננה קשורה לתחקירים המוצגים בתקשורת, הם – כמו הציבור הרחב שנזעק להאשים את התאגיד בעלילת דם – לא מיהרו לתבוע מצה"ל לפעול באופן מיידי על מנת להגן על חיילינו הגיבורים.

מי ששמו הטוב של צה"ל והדאגה לחייליו באמת מעניינים אותו, ראוי שישים את הסנטימנט בצד, יתמקד במה שבאמת מסכן אותם, וילמד מה באמת מגן עליהם

אפשר אולי להבין את הסנטימנט הציבורי. בחברה המצויה כבר למעלה משלוש שנים במלחמה שראשיתה בטבח המזוויע שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, ואשר שילמה ועודנה משלמת מחירים כבדים כל כך, קשה להכיל ביקורת על התנהלותם הערכית והמוסרית של חיילי צה״ל. קשה שבעתיים לעשות זאת לנוכח גילויים של צביעות ומוסר כפול ביחס לישראל בזירה הבינלאומית. אלא שמי ששמו הטוב של צה"ל והדאגה לחייליו באמת מעניינים אותו, ראוי שישים את הסנטימנט בצד, יתמקד במה שבאמת מסכן אותם, וילמד מה באמת מגן עליהם. הוא עשוי לגלות שהאמת נמצאת בזוית של 180 מעלות לרוח המנשבת בציבור.

היא גם מנוגדת באופן מובהק לדרישה שועדת החקירה הממלכתית לא תכלול את בחינת העמידה בדין הבינלאומי במהלך המלחמה. בחינה כזו היא בדיוק מה שמגן על צה"ל מפני העמדה לדין בטריבונלים הבינלאומיים. קדימות ניתנת למערכות המשפט המדינתיות, כל עוד הן מסוגלות ומוכנות לקיים הליכים כנים ואפקטיביים ביחס לחשדות הנדונים. נכונותה של ישראל לחקור בעצמה חשדות להפרת הדין היא אפוא אחד ממנגנוני ההגנה המשפטיים החשובים ביותר העומדים לרשות חייליה. ההצהרות הפומביות המשדרות חוסר נכונות לחקור עלולות לכרסם בהגנה הזאת. אי אפשר לקחת ברצינות את נכונותה של מדינה לחקור את עצמה, כאשר כל טענה בדבר חריגה מהדין מוכתרת באופן מיידי כ"עלילת דם". זאת מעבר לעובדה הברורה שמדינה דמוקרטית החפצה לשמור על צביונה וערכיה, חייבת לבחון את התנהלותה גם כשהנפש זועמת וגם במהלך מלחמה. צודקת ככל שתהיה.

תיעודים של אלימות כלפי פלסטינים, שבהם נראים לעתים גם חיילי צה״ל עומדים מנגד ולעיתים אף נחשדים בשיתוף פעולה עם הפורעים, לא רק מנוגדים לרוח צה"ל ולא רק שמים ללעג צבא שיודע להוציא לפועל פעולות שעולות על כל דמיון גם 2000 קילומטר מאדמתו ולא מצליח לאכוף משמעת על כמה מאות פורעים בשטח שבו הוא הריבון. התמונות עליהם מדבר נשיא בית המשפט העליון, הפכו זה מכבר לחלק משגרת חיינו, והן מופצות במאות אלפי שיתופים בעולם.

שמו הטוב של צה״ל, כמו גם שמה הטוב של מדינת ישראל, אינם נגזרים ממה שאנחנו מצליחים למנוע מהעולם ויותר מכך, מעצמינו, לראות. הוא תלוי בהתנהלותנו ובנכונותנו להכיר בכשלים ולתקנם

שמו הטוב של צה״ל, כמו גם שמה הטוב של מדינת ישראל, אינם נגזרים ממה שאנחנו מצליחים למנוע מהעולם ויותר מכך, מעצמינו, לראות. הוא תלוי בהתנהלותנו ובנכונותנו להכיר בכשלים ולתקנם. מי שחרד לגורלם של חיילי צה״ל ראוי שיתקומם על המעשים החושפים אותם לסיכון משפטי לפחות באותה מידה שבה הוא מתקומם על חשיפתם.

בניגוד לסיסמאות הפופוליסטיות: חקירה ובחינה והתעקשות על צביונו הערכי של הצבא, אינם מבטאים יפות נפש, בגידה בחיילים האמיצים או חוסר הבנה של המזרח התיכון. הם גם לא מלמדים על העדפה של חיי האויב על חיי חיילינו. שמירה על מוסר וחוק בזמן מלחמה היא אכן משימה קשה. לעתים קשה מאוד. אבל היא מה שמבחינה בינינו לבין אויבינו.

צה״ל אינו זקוק לאישורן של אומות העולם על התנהלותו הערכית. הוא זקוק לציבור ישראלי שייתן לו גב לשמור על צביונו גם בנסיבות הקשות ביותר. ציבור שלא יראה בדרישה ממנו לדבוק בערכיו משום כפיות טובה כלפי חייליו, ושלא יבלבל בין גיבוי לצבא לבין מתן הכשר לכל מעשה שנעשה בשמו.