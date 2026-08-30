משרד הבריאות הודיע כי חברת מחלבות גד קוראת להחזרת המוצר "קממבר - גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן" בעלת תאריך תפוגה ל-7 בספטמבר 2026 - בעקבות בדיקה שנערכה על ידי יצרן המוצר הצרפתי, ובה נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס. משרד הבריאות פרסם את מפרט המוצר. תכולה - 130 גרם; תאריך תפוגה - לשימוש עד 7/9/26; מספר אצווה - BFBN; שם יצרן - סאסו פטוראג'יס קומטויס; שם יבואן - מחלבות גד; ברקוד- 7290019635208. "צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו", נמסר. "חיידק ליסטריה מונוציטוגנס עלול לגרום למחלה באוכלוסיה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסונית חלשה, קשישים ולגרום להפלות בנשים הרות".