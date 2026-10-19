בוטיק הנגרות "עיונה" בקיבוץ בארי, שהפעילה יונת אור ז"ל שנרצחה בטבח 7 באוקטובר, נשרף כליל הערב (שני). מכבאות והצלה נמסר כי הושגה שליטה על האש, וכי לא אותרו לכודים במקום.
תחילה נמסר מכבאות והצלה כי חמישה צוותי כיבוי בדרכם לנגרייה, יחד עם צוות מתנדבים מיחידת הכיבוי של הקיבוץ, ולאחר מכן נמסר כאמור כי הושגה שליטה על השריפה. הצוותים המשיכו בפעולות כיבוי במוקדי הבעירה שנותרו במטרה למנוע את התפשטות האש. נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקר דליקות.
הסיפור של "עיונה" מתחיל לפני כ-12 שנה, כשיונת אור ז"ל החלה לשפץ רהיטים עתיקים בחצר ביתה. בעצם, הוא מתחיל עוד לפני כן, כשאביה, חנן בשוראי (89) הנגר המיתולוגי של בארי ומייסד הנגרייה בקיבוץ, הדביק לה את הכינוי שהפך להיות שם המותג של מפעל חייה.
בבוקר 7 באוקטובר חדרו מחבלים לבית המשפחה בקיבוץ, רצחו את יונת וחטפו את בעלה דרור ואת ילדיהם, נעם (16) ועלמה (14). שני האחים חזרו בפעימה השנייה של עסקת שחרור החטופים, אחרי 50 ימים בשבי. בנובמבר 2025 הושבה לישראל גם גופתו של בעלה דרור.