תחילה נמסר מכבאות והצלה כי חמישה צוותי כיבוי בדרכם לנגרייה, יחד עם צוות מתנדבים מיחידת הכיבוי של הקיבוץ, ולאחר מכן נמסר כאמור כי הושגה שליטה על השריפה. הצוותים המשיכו בפעולות כיבוי במוקדי הבעירה שנותרו במטרה למנוע את התפשטות האש. נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקר דליקות.

תחילה נמסר מכבאות והצלה כי חמישה צוותי כיבוי בדרכם לנגרייה, יחד עם צוות מתנדבים מיחידת הכיבוי של הקיבוץ, ולאחר מכן נמסר כאמור כי הושגה שליטה על השריפה. הצוותים המשיכו בפעולות כיבוי במוקדי הבעירה שנותרו במטרה למנוע את התפשטות האש. נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקר דליקות.

תחילה נמסר מכבאות והצלה כי חמישה צוותי כיבוי בדרכם לנגרייה, יחד עם צוות מתנדבים מיחידת הכיבוי של הקיבוץ, ולאחר מכן נמסר כאמור כי הושגה שליטה על השריפה. הצוותים המשיכו בפעולות כיבוי במוקדי הבעירה שנותרו במטרה למנוע את התפשטות האש. נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקר דליקות.