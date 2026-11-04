נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה בירך על ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, ואמר כי "העם האמריקני שלח מסר ברור. הוא רוצה פוליטיקה שמאחדת אנשים במקום לפלג אותם, ומנהיגים שמציעים פתרונות מעשיים". אובמה, שהתגייס לקמפיין והופיע בעצרת תמיכה בעבדול אל-סייד במישיגן, הוסיף כי "לממשל הזה נותרו עוד שנתיים, וכעת תפקידנו למנוע נזק נוסף ולהניח את היסודות לעתיד". מנגד, המיליארדר אילון מאסק, התורם הגדול ביותר בבחירות שהזרים יותר מ-400 מיליון דולר לתמיכה ברפובליקנים, הגיב לתבוסה: "כנראה שלייזרי החלל שלי שמתערבים בבחירות לא עבדו הפעם".