ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס שוב לסרט נז"א של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור. הוא אמר כי יקדם חוקים בנושא, והוסיף: "נשלול אזרחות למי שיכפיש את חיילי צה"ל בעולם - נפגע לו עמוק בכיס". בזמן פגרת הכנסת, נתניהו מתכוון לקדם שתי הצעות חוק ממשלתיות הנוגעות להכפשת שמם של חיילי צה"ל ומדינת ישראל. ההצעה הראשונה שתוגש באמצעות שר המשפטים לוין, תכפיל פי 20 את סכום תביעת הדיבה ללא הוכחת נזק למיליון שקל. ההצעה השנייה שתוגש באמצעות משרד הפנים תקבע שלילת אזרחות למי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל ומדינת ישראל בעולם.