עמותת האחים שלנו, למען אחים שכולים של חללי מלחמה ונפגעי פעולות איבה, ביקשה להכיר בסטודנטים אחים שכולים כקבוצת זכאות רשמית ולגבש עבורם מתווה אקדמי מותאם. במכתב לשר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה יואב קיש, למועצה להשכלה גבוהה ולראשי האוניברסיטאות והמכללות, ביקשה מנכ"לית העמותה, דלית כץ כרמל, להכיר בסטודנטים שהם אחים ואחיות שכולות כקבוצת זכאות רשמית בשל האתגרים עימם הם מתמודדים.
הם איבדו אח או אחות במלחמה או פעולות איבה, אך לא פעם נדמה שהם נעלמו בתוך מעגל השכול ונותרו בשוליים עם כאב, מקום או מענה . הסביבה לא תמיד מבינה את הקשיים וההתמודדות והם נותרים אחת הקבוצות השקופות במעגל השכול.
בעמותה ציינו שמשיחות ומשובים, שהתקבלו מסטודנטים אחים שכולים, עלתה תמונה מדאיגה של חוסר אחידות, בלבול ולעתים אף אטימות מערכתית. הסטודנטים העידו על פגיעה מתמשכת ביכולות הריכוז והקשב, וירידה ניכרת בביטחון העצמי בעקבות האבדן, מצב שלא תמיד מובן או זוכה להתייחסות מצד המערכת.
גם אליסף פרץ, יו"ר העמותה ומייסדה שנבחר באחרונה לכנסת, פנה בנושא לקיש ובכוונתו לקדם את הנושא במישור הפרלמנטרי.
השכול שואב מהאחים משאבי זמן ואנרגיה עצומים לטובת סיוע להורים ולתא המשפחתי, דבר שנגרע באופן טבעי מהפניות ללמידה ודורש הבנה וגמישות מוסדית. עוד ציינו כי סטודנטים רבים מצביעים על כך שתוספת זמן גרידא אינה מספיקה. עלה צורך קריטי בהמרת מבחנים בעבודות, בחונכות ובתגבור אקדמי ובגמישות מהותית בתאריכי הגשת מטלות.
העמותה ביקשה גם מערך תמיכה רגשית זמין, נגיש ורגיש, שיעניק לסטודנטים אוזן קשבת וסיוע בעתות משבר במהלך תקופת הלימודים.
"עדיין נותרים שקופים"
המנכ"לית כץ כרמל אמרה כי "בישראל חיים כיום כ-45 אלף אחים ואחיות שכולים, רבים מהם סטודנטים, אך במערכת ההשכלה הגבוהה הם עדיין נותרים שקופים. כשאדם מאבד אח או אחות, חייו משתנים מן היסוד. לצד ההתמודדות עם הכאב והאבדן, רבים מהם נדרשים לתמוך בהוריהם ובמשפחתם, ובמקביל להמשיך ללמוד, לעבוד ולבנות את עתידם".
כץ כרמל הוסיפה כי "לא ייתכן שסטודנט שאיבד את אחיו או אחותו יידרש להוכיח שוב ושוב את מצוקתו, להציג אבחונים ולהיאבק על כל התאמה. השכול אינו מסתיים בתום השנה הראשונה ואינו פועל לפי לוח השנה האקדמי". לדבריה, זו אינה בקשה להטבה או לפריבילגיה, אלא דרישה להכרה, לרגישות ולשוויון הזדמנויות אמיתי, שיאפשרו להם להמשיך ללמוד ולבנות את חייהם.
ענבל ברוכים, אחותו של סמ"ר יוסף איתמר ברוכים - לוחם ומפקד בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים, שנפל ב-8 באוקטובר 2023 בלחימה בשדרות - אמרה שהאוניברסיטה נתנה מתווה התאמות שהקל עליה מאוד, אך כל דרישה שהצריכה בקשה ממרצה שחורגת מהמתווה, או דורשת התאמה מיוחדת, הייתה מאתגרת.
"לצערי יצא לי להיתקל בסירוב לבקשה שלי, ולא הבנתי עד כמה דבר כזה יכול להקשות עליי ברמה הרגשית", שיתפה ברוכים. "הרגשתי שלא ראו אותי ואת הכאב שלי, הרגשתי שבסירוב הזה אמרו לי 'אין לך זכות', או 'הסיפור שלך כבר לא רלוונטי'. כל דבר כזה מחזיר אותי אחורה בתהליך שאני עוברת, ושעוד הרבה אחים ואחיות עוברים, של לתת מקום לכאב שלנו ולהבין באמת שיש לנו זכות לכאוב" .
תגובת המועצה להשכלה גבוהה: "המועצה להשכלה גבוהה מוקירה ומעריכה את המשפחות השכולות שיקיריהן נהרגו במערכות 'חרבות ברזל' ואת מי ששכלו את יקיריהן באירועי 7 באוקטובר. המועצה נמצאת בקשר ישיר עם אגף משפחות שכולות במשרד הביטחון הנותן מענה משותף גם לאחים שכולים. כמו כן אנו נמצאים בקשר ישיר עם עמותות נרצחי הנובה וארגון נפגעי פעולות האיבה, המעניקים סיוע לאחים ואחיות שכולות ושכולים. נשמח לעמוד בקשר גם עם עמותה זו.
"המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות בהבטחת האפשרות של סטודנטים להשלים את לימודיהם האקדמיים נוכח אתגרי המלחמה, ובימים אלה הושג הסכם על מתווה מילואים חדש המיועד למשרתת ולמשרתים ולבני/בנות זוגם. לצד זאת פנינו למוסדות להשכלה גבוהה על מנת שייתנו מענים לכלל הסטודנטים המושפעים ממצב המלחמה, ובכלל זה גם לסטודנטים בעלי קרבה ראשונה, בהם אחים ואחיות, של נפגעי פעולות האיבה, נרצחי וחללי מלחמה, על מנת שיוכלו להשלים את לימודיהם לנוכח המצב המורכב אליו נקלעו חייהם בעת הזו".