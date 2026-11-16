הם איבדו אח או אחות במלחמה או פעולות איבה, אך לא פעם נדמה שהם נעלמו בתוך מעגל השכול ונותרו בשוליים עם כאב, מקום או מענה . הסביבה לא תמיד מבינה את הקשיים וההתמודדות והם נותרים אחת הקבוצות השקופות במעגל השכול.

הם איבדו אח או אחות במלחמה או פעולות איבה, אך לא פעם נדמה שהם נעלמו בתוך מעגל השכול ונותרו בשוליים עם כאב, מקום או מענה . הסביבה לא תמיד מבינה את הקשיים וההתמודדות והם נותרים אחת הקבוצות השקופות במעגל השכול.

הם איבדו אח או אחות במלחמה או פעולות איבה, אך לא פעם נדמה שהם נעלמו בתוך מעגל השכול ונותרו בשוליים עם כאב, מקום או מענה . הסביבה לא תמיד מבינה את הקשיים וההתמודדות והם נותרים אחת הקבוצות השקופות במעגל השכול.

המנכ"לית כץ כרמל אמרה כי "בישראל חיים כיום כ-45 אלף אחים ואחיות שכולים, רבים מהם סטודנטים, אך במערכת ההשכלה הגבוהה הם עדיין נותרים שקופים. כשאדם מאבד אח או אחות, חייו משתנים מן היסוד. לצד ההתמודדות עם הכאב והאבדן, רבים מהם נדרשים לתמוך בהוריהם ובמשפחתם, ובמקביל להמשיך ללמוד, לעבוד ולבנות את עתידם".

המנכ"לית כץ כרמל אמרה כי "בישראל חיים כיום כ-45 אלף אחים ואחיות שכולים, רבים מהם סטודנטים, אך במערכת ההשכלה הגבוהה הם עדיין נותרים שקופים. כשאדם מאבד אח או אחות, חייו משתנים מן היסוד. לצד ההתמודדות עם הכאב והאבדן, רבים מהם נדרשים לתמוך בהוריהם ובמשפחתם, ובמקביל להמשיך ללמוד, לעבוד ולבנות את עתידם".

המנכ"לית כץ כרמל אמרה כי "בישראל חיים כיום כ-45 אלף אחים ואחיות שכולים, רבים מהם סטודנטים, אך במערכת ההשכלה הגבוהה הם עדיין נותרים שקופים. כשאדם מאבד אח או אחות, חייו משתנים מן היסוד. לצד ההתמודדות עם הכאב והאבדן, רבים מהם נדרשים לתמוך בהוריהם ובמשפחתם, ובמקביל להמשיך ללמוד, לעבוד ולבנות את עתידם".

כץ כרמל הוסיפה כי "לא ייתכן שסטודנט שאיבד את אחיו או אחותו יידרש להוכיח שוב ושוב את מצוקתו, להציג אבחונים ולהיאבק על כל התאמה. השכול אינו מסתיים בתום השנה הראשונה ואינו פועל לפי לוח השנה האקדמי". לדבריה, זו אינה בקשה להטבה או לפריבילגיה, אלא דרישה להכרה, לרגישות ולשוויון הזדמנויות אמיתי, שיאפשרו להם להמשיך ללמוד ולבנות את חייהם.

כץ כרמל הוסיפה כי "לא ייתכן שסטודנט שאיבד את אחיו או אחותו יידרש להוכיח שוב ושוב את מצוקתו, להציג אבחונים ולהיאבק על כל התאמה. השכול אינו מסתיים בתום השנה הראשונה ואינו פועל לפי לוח השנה האקדמי". לדבריה, זו אינה בקשה להטבה או לפריבילגיה, אלא דרישה להכרה, לרגישות ולשוויון הזדמנויות אמיתי, שיאפשרו להם להמשיך ללמוד ולבנות את חייהם.

כץ כרמל הוסיפה כי "לא ייתכן שסטודנט שאיבד את אחיו או אחותו יידרש להוכיח שוב ושוב את מצוקתו, להציג אבחונים ולהיאבק על כל התאמה. השכול אינו מסתיים בתום השנה הראשונה ואינו פועל לפי לוח השנה האקדמי". לדבריה, זו אינה בקשה להטבה או לפריבילגיה, אלא דרישה להכרה, לרגישות ולשוויון הזדמנויות אמיתי, שיאפשרו להם להמשיך ללמוד ולבנות את חייהם.