20 ימי מחבוש הוטלו אמש (שני) בדין משמעתי על חייל צה"ל שהפגין במדים לפני כשבועיים מול לשכתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט , במחאה על השימוש בצווים מנהליים ועל הצעדים שננקטו נגד פעיל הימין טל ינון דרדיק . החייל החל לרצות את עונשו אתמול בערב בכלא הצבאי.

המחאה של הטירון מחוץ ללשכתו של בלוט לפני שבועיים





כפי שפורסם ב-ynet, החייל, שנמצא בטירונות, הגיע לכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים שבו ממוקמת לשכתו של האלוף בלוט, והניף שלטים שעליהם נכתב בין היתר: "אבי בלוט - די לצווים מנהליים" ו"אבי בלוט - הפסק לרדוף את טל ינון דרדיק".

במהלך המחאה הוזמנה למקום המשטרה על ידי גורמים בצה"ל, והחייל נעצר והועבר לתחנת המשטרה בנווה יעקב. בהמשך הוא שוחרר. אמש הוא נשפט בדין משמעתי בבסיס ניצנים, ונגזרו עליו 20 ימי מחבוש. ארגון חוננו מסייע לחייל ומלווה אותו משפטית.

לאחר מעצרו במחאה מסר עו"ד דניאל שימשילשווילי, שייצג אותו מטעם חוננו: "החייל בחר להביע את מחאתו כדין, ושגתה משטרת ישראל שעצרה אותו. דין חייל שבא ומפגין כדין כל חייל אחר שקיבל היתר להפגין כאשר ההפגנות היו מ'הצד הנכון'. אנחנו נעמוד על כך שתתאפשר לו הזכות למחות".

בני משפחתו של החייל הגיבו לעונש ואמרו: "אנחנו גאים בבן שלנו שעומד בפרץ כדי להציל את הצבא שמידרדר מהר מאוד לקונספציה ועסוק בלרדוף מתיישבים גיבורים".

טל ינון דרדיק והאלוף אבי בלוט ( צילום: עידן בלומהוף, דובר צה"ל )

המחאה נערכה על רקע הפרשה בעניינו של טל ינון דרדיק, שנגדו הוציא אלוף פיקוד המרכז צו מנהלי. בהמשך הוגש נגד דרדיק כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית, לאחר שלפי האישום לא עמד בתנאי הצו, ובית משפט השלום בירושלים הורה על מעצרו עד תום ההליכים. דרדיק הודיע לאחר ההחלטה כי בכוונתו להמשיך במאבקו נגד השימוש בצווים מנהליים וכי אינו מתכוון לשתף פעולה עם הצו שהוצא נגדו.

דרדיק, תושב מאחז כפר טרפון, חשוד במעורבות בתקיפת פלסטינים ובאירועי פשיעה לאומנית. לאחר שלפי מערכת הביטחון לא התגבשה נגדו תשתית ראייתית מספקת להליך פלילי בגין החשדות הללו, הוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז, בהמלצת שב"כ, צו פיקוח והגבלה מנהלי. בתחילה חייב אותו הצו לשהות במעצר בית מלא במשך חצי שנה, ובהמשך שונה להרחקה מיהודה ושומרון ולהתייצבות בתחנת המשטרה.