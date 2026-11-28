צה"ל עדכן הערב (שבת) על אירוע חריג בכפר מאדמא שבשומרון, שבו נפצע קצין באורח בינוני במהלך ניסיון חטיפת נשק מקצין אחר על ידי פלסטיני חשוד.

צה"ל עדכן הערב (שבת) על אירוע חריג בכפר מאדמא שבשומרון, שבו נפצע קצין באורח בינוני במהלך ניסיון חטיפת נשק מקצין אחר על ידי פלסטיני חשוד.

צה"ל עדכן הערב (שבת) על אירוע חריג בכפר מאדמא שבשומרון, שבו נפצע קצין באורח בינוני במהלך ניסיון חטיפת נשק מקצין אחר על ידי פלסטיני חשוד.