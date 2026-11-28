צה"ל עדכן הערב (שבת) על אירוע חריג בכפר מאדמא שבשומרון, שבו נפצע קצין באורח בינוני במהלך ניסיון חטיפת נשק מקצין אחר על ידי פלסטיני חשוד.
לפי הודעת צה"ל, "במהלך פעילות מבצעית, כוח צה"ל נכנס למבנה חשוד ממנו יודו לעברו אבנים. במקום התפתח עימות פיזי, במהלכו ניסה מחבל לחטוף את נשקו של קצין לוחם. הקצין ירה לעברו, אך המחבל הסיט את הנשק במהלך הירי וכתוצאה מכך, נפצע קצין לוחם נוסף ששהה בסמוך באורח בינוני".
נמסר כי גם לאחר הירי, המחבל המשיך להתעמת עם הכוח, ש"ניטרל אותו". לפי דיווח פלסטיני, החשוד כמחבל נהרג "כתוצאה מירי צה"ל".
הקצין שנפצע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. "כוחות צה"ל ושב"כ מתחקרים כעת חשודים נוספים. האירוע מתוחקר", נמסר בהודעת צה"ל.
האירוע מתרחש ביום טעון ביהודה ושומרון: בשעות הבוקר תקפו פורעים יהודים פועלים ערבים ופלסטינים במהלך עבודות לתיקון עמוד חשמל בכפר אל מורייר בבנימין. ארבעה פועלים נפצעו ופונו לקבלת טיפול. כמה שעות לאחר מכן נעצרו תשעה חשודים במעורבות בתקיפה, כשאחד העצורים הוא חייל.
באירוע אחר, באזור הר חברון, שני חיילים בחופשה ובן משפחתם עוכבו בחשד לירי בפלסטיני. על פי הודעת משטרה, באירוע נפצע פלסטיני בכתפו. חקירת האירוע הועברה לידי המשטרה הצבאית החוקרת.