רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) הורתה על עצירת כל ההמראות בנמלי התעופה ברחבי המדינה, בצעד חריג במיוחד שעלול לשבש אלפי טיסות, בהן גם טיסות לישראל וממנה. בהודעה שהופצה לחברות התעופה נמסר כי ההחלטה התקבלה בשל "נסיבות יוצאות דופן ושיקולי בטיחות", וכי כל המטוסים הממתינים להמראה נדרשים להישאר על הקרקע עד להודעה חדשה. טיסות בינלאומיות שכבר נמצאות בדרכן לארה"ב יטופלו באופן פרטני. ברקע ההחלטה תקלת תקשורת הפוגעת בתדרים המשמשים את מערך בקרת הטיסה האמריקני. בשלב זה לא נמסר מתי תחודש הפעילות האווירית, ולא פורסם היקף הטיסות שנפגעו.