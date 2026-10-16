הודעה חריגה של המשטרה על סריקות, גם מהאוויר - בעקבות דיווחים על אדם שייתכן שהוא חמוש ושנראה ככל הנראה עם מדי וצה"ל ורעלה.

הודעה חריגה של המשטרה על סריקות, גם מהאוויר - בעקבות דיווחים על אדם שייתכן שהוא חמוש ושנראה ככל הנראה עם מדי וצה"ל ורעלה.

הודעה חריגה של המשטרה על סריקות, גם מהאוויר - בעקבות דיווחים על אדם שייתכן שהוא חמוש ושנראה ככל הנראה עם מדי וצה"ל ורעלה. לפי ההודעה, שהועברה הבוקר (שישי) בסביבות השעה 10:30, הסריקות מתבצעות במטע זיתים באזור כפר קרע. גם השב"כ מעורב.

במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

במשטרה אמרו כי בעקבות דיווח שהתקבל על אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל.