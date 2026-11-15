לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו בסוף השבוע שמונה פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, שהסתתרו במכלית דלק במעבר המנהרות. נהג המכלית, תושב מזרח ירושלים, נעצר גם הוא ובית המשפט האריך את מעצרו עד מחר (שני).