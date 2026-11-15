לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו בסוף השבוע שמונה פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, שהסתתרו במכלית דלק במעבר המנהרות. נהג המכלית, תושב מזרח ירושלים, נעצר גם הוא ובית המשפט האריך את מעצרו עד מחר (שני).
הטנדר שנשא את המכלית והשב"חים שנעצרו:
במהלך פעילות שגרתית עצרו הלוחמים לבדיקה טנדר שנשא מיכל דלק גדול בארגז ועורר את חשדם. בבדיקה שלו נמצאו השמונה שביקשו להיכנס לשטח ישראל שלא כחוק. הם הועברו להמשך חקירה בתחנת מוריה במחוז ירושלים.
באפריל האחרון עצרו שוטרי תחנת אריאל משאית פינוי אשפה בכביש 5, ובתוכה נמצאו 68 פלסטינים שוהים בלתי-חוקיים. הנהג, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו, נעצר גם הוא. במרץ נחשפה תעלת ביוב שדרכה נהגו על פי החשד תושבים פלסטינים מיהודה ושומרון לחדור לבית חנינא שבמזרח ירושלים מתחת לגדר ההפרדה.