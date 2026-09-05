לפחות 10 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו הלילה (בין שישי לשבת) בפיצוץ במחסן של צבא בוליביה בעיירה ויאצ'ה, כ-30 קילומטר מהבירה לה פאס. כך על פי הודעה רשמית של הרשויות ב

בוליביה

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