לפחות 10 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו הלילה (בין שישי לשבת) בפיצוץ במחסן של צבא בוליביה בעיירה ויאצ'ה, כ-30 קילומטר מהבירה לה פאס. כך על פי הודעה רשמית של הרשויות בבוליביה. תיעוד רגע הפיצוץ:
הפיצוץ התרחש בשעה 14:30 על פי שעון מקומי ותועד על ידי תושבי העיירה. על פי המידע הרשמי הפיצוץ התרחש במתחם שבו אוחסנו חומרים פירוטכניים, אך הסיבה הרשמית טרם ידועה.
מנהלת תחום הבריאות בוויאצ'ה, ריטה נברסקה, אמרה לטלוויזיה המקומית כי בפיצוץ נהרגו בין 10 ל-15 בני אדם ו-62 נוספים נפצעו. על פי המשטרה המקומית עשרות בתים ניזוקו, כשעיקר הנזק הוא לחלונות שהתנפצו בפיצוץ. על פי הרשויות, בשל החום הרב באזור קיימת סכנה לפיצוץ נוסף וקראו לתושבים להישאר במרחק של 150 מטרים לפחות מהמחסן.