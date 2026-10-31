הסנאטור הברזילאי פלביו בולסונרו, שהפסיד בבחירות לנשיאות ועזב את המדינה, טען כי נמלט לארה"ב בשל "רדיפה" נגדו. בשידור חי באינסטגרם אמר: "הרדיפה החלה אפילו מוקדם מכפי שדמיינתי". במקביל, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ושר החוץ של ברזיל מאורו ויירה הסכימו להיפגש בשבועות הקרובים, בצל המתיחות בין המדינות בעקבות הבחירות לנשיאות ברזיל. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. לפי הדיווח, השניים שוחחו בקצרה אתמול בשולי כינוס שרי החוץ של מדינות ה-G20 באטלנטה, וסיכמו להיפגש שוב לפני פסגת מנהיגי ה-G20 שתיערך בדצמבר במיאמי.