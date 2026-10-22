בן 8 נפצע אנושות היום (חמישי) בנגב, ככל הנראה מפגיעת אוטובוס. הנהג הפוגע נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. בשעה 13:23 התקבל דיווח במוקד מד"א, על ילד שהובא למרפאה מקומית בחורה. הוא פונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול.

בן 8 נפצע אנושות היום (חמישי) בנגב, ככל הנראה מפגיעת אוטובוס. הנהג הפוגע נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. בשעה 13:23 התקבל דיווח במוקד מד"א, על ילד שהובא למרפאה מקומית בחורה. הוא פונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול.

בן 8 נפצע אנושות היום (חמישי) בנגב, ככל הנראה מפגיעת אוטובוס. הנהג הפוגע נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. בשעה 13:23 התקבל דיווח במוקד מד"א, על ילד שהובא למרפאה מקומית בחורה. הוא פונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול.