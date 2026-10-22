בן 8 נפצע אנושות היום (חמישי) בנגב, ככל הנראה מפגיעת אוטובוס. הנהג הפוגע נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. בשעה 13:23 התקבל דיווח במוקד מד"א, על ילד שהובא למרפאה מקומית בחורה. הוא פונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול.
חובש רפואת חירום אחמד אעסם, סיפר: "קיבלנו דיווח על ילד שנפצע והובא למרפאה מקומית בחורה. צוות רפואי שהיה במקום העניק טיפול רפואי לילד, שככה"נ נפגע מאוטובוס. המשכנו את הטיפול הרפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".
המשטרה מסרה כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות תאונת הדרכים שאירעה בכביש 316 במעורבות אוטובוס, שעל פי החשד פגע בהולך רגל ונמלט מהזירה. השוטרים פתחו בסריקות לאיתור הנהג הפוגע והחלו לאסוף ממצאים בזירה.