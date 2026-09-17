בחירות 2026 מתקרבות בצעדי ענק, ולקראת היום החגיגי ynet ממשיך בפינה המיוחדת - זירת הבחירות . בכל שבוע אנו מארחים שני פוליטיקאים משני צידי המתרס, עורכים ביניהם דיבייט ומנסים לעמת אותם לא עם הנושאים הפוליטיים הרגילים שמרבים לספק כותרות וטראפיק, אלא עם השאלות והסוגיות המהותיות שלא תמיד זוכות לתשומת הלב הראויה.

האורחים בפינה שלנו השבוע הם שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד, וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור מישר! עם גדי איזנקוט. שאלנו אותם על סערת הסרט נז"א, ההתנהלות הכלכלית של הממשלה, היחס לחרדים, הערכים של תנועת הליכוד וגם ביקשנו מהם לספר דבר אחד שהציבור לא יודע עליהם. כל התשובות - כאן:

זירת הבחירות עם השר מיקי זוהר ושאול מרידור





שר התרבות והספורט מיקי זוהר, נבחר במקום השביעי ברשימת הליכוד לכנסת, עם כניסתו למשרד התרבות והספורט, הציג את רפורמת הקולנוע הישראלי ושינה את מבחני התמיכה. הוא פעל לשלילת תקציב מסרטים שמוציאים את דיבת ישראל בעולם, ועורר גם לא מעט סערות בעולם התרבות בעקבות הרפורמה שקידם.

שנים לפני שהגיע למגזר הפרטי וכיום לשדה הפוליטי, שאול מרידור היה משרת ציבור, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד האנרגיה, ולבסוף ראש אגף התקציבים במשרד האוצר. הוא נצר לשושלת תנועת החירות והליכוד, בנו של דן מרידור, שר וח"כ ונכדו של ח"כ אליהו מרידור.

סערת הסרט נז"א

איך ישראל צריכה לנהוג בעניין הסרט השנוי במחלוקת?

זוהר: "חושב שמה שמעניין פה כרגע זה כיצד הושגו החומרים לתוכן השקרי שפורסם. האם זה היה בשיתוף פעולה אולי עם ארגון הטרור חמאס? אני רוצה לבדוק את הדבר הזה. אני רוצה גם שהשב"כ יבדוק מי החיילים או אנשי הקבע או אנשי המילואים שהשתתפו בסרט הזה, כי הרי בסופו של דבר מדובר בתוכן שהוא שקרי, שנועד לפגוע בשם הטוב של מדינת ישראל. זו בעצם הפרת אמונים כלפי מדינת ישראל. הפוליטיקה פה לא מעניינת.

"מדובר פה במשהו אחר לגמרי, מדובר פה בבגידה במדינה, ויש גם סעיף 11 בחוק שקשור לשלילת אזרחות שקובע שאם הפרת אמונים למדינת ישראל, אתה לא רשאי להישאר אזרח ישראל. הדבר הזה מן הסתם הוא בגידה, ובגידה היא דבר שצריך להיחקר עליו וגם לתת עליו את הדין"

גלריה "כבר 11 שנה מספר כל דבר". השר זוהר ( צילום: יריב כץ )

מרידור: "שר זוהר והממשלה הזאת הם פופוליסטים זולים, ובמקום להתעסק בהסברה של מדינת ישראל, הם מחליטים לדבר על משהו כדי שכולנו נדבר עליו. תיעבתי את הדרך שבה הוא הוצג על ידי היוצר שלו בוונציה, ומה ששמעתי עליו, כי לא ראיתי אותו, מעורר בי חלחלה. עדיין אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואני אשמח להיות במדינה שבה אנחנו כמדינה מגנים את זה, מוקיעים את זה ברמה החברתית והערכית, אבל מאפשרים לאנשים לעשות יצירה אם הם רוצים.

"לגבי הסיפור של הנתונים, יש פה קצת שני דברים סותרים. אם הכול שקרים, אז אין מה לבדוק מאיפה הגיע החומר. אם אנשים שיקרו, מה זה חשוב. אנחנו מדברים על הסרט הזה יותר מדי זמן, ואנחנו נותנים לדבר הזה במה גם בעולם, כי הממשלה הזאת מתעסקת בו, כי זה מה שהיא רוצה להתעסק. היא לא מתעסקת בשאלה איך עושים פה הסברה אפקטיבית. מה שפאודה הצליחו לעשות, בשבועיים בנטפליקס הממשלה הכושלת הזאת לא עשתה ארבע שנים".

התנהלות כלכלית

האם המדיניות הכלכלית של הממשלה נכונה?

מרידור: "מה שהממשלה עשתה זה לוותה הרבה מאוד כסף, לא רק בשביל המלחמה, כי בשביל המלחמה כולנו היינו צריכים ללוות כסף, לא משנה מי הייתה הממשלה. והיא לוותה יותר מ-400 מיליארד שקל עודפים, ולא קיצצה בדברים שהיה צריך לקצץ. מה שזה אומר, שעשרות מיליארדים שאפשר היה לחסוך, הם לוו והילדים שלנו והנכדים שלנו ישלמו את זה. במובן הזה הממשלה רוקנה את המחסנים שלנו ולקחה הלוואות על חשבון הדורות הבאים, כי לא היה לה נוח לעשות את הדברים שצריך. אז במובן הזה יש לה ציון נכשל לחברה הישראלית, לחברה האזרחית, למגזר העסקי פה יש ציון מצטיין, כי כולם, למרות המילואים והנטל הבלתי נתפס על האנשים האלה, עשו הכול והמשיכו להביא את המשק הזה למקום שהוא נמצא.

כדורגל בכל יום שישי. שאול מרידור ( צילום: יריב כץ )

זוהר: "כרגע הוא ציין שאנחנו ממשלה פופוליסטית, אני חושב שזו בדיוק הגישה הפופוליסטית שעליה מדבר שאול ברשותכם, אני אציג קצת נתונים. מדד תל אביב עלה ב-35% בשנה האחרונה, ההשקעות הזרות בישראל עלו ב-78%, ויש תוספת של 26 מיליארד שקלים, רמת האבטלה עומדת על 3.3%, שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה עומד על 62.5%. שער החליפין, שקל הדולר עלה ב-11% לטובת השקל. גיוסי הון בהייטק עלו ב-53% בשנה האחרונה, תוצר עלה ב-3.2%. יחס חוב תוצר, 67.9%. אני ממש מתעקש, ירידה באינפלציה שהובילה לשתיים או שלוש כבר אני אפילו לא עוקב בהורדות הריבית ירדנו מ-2.5 ל-1.5 ירדנו בפרמיית הסיכון לכלכלה ב-29%".

על כך הגיב מרידור: "נתונים שוליים זה נחמד". זוהר השיב: "אל תפריע לי. נתונים שוליים? כל זה תוך כדי מלחמה עם הוצאה של 100 מיליארד שקל על המלחמה אז אנחנו לא מתנהלים נכון"? העימות בין השניים נמשך כשמרידור אמר: "אם ראש הממשלה מינה אותי לממונה על תקציב, זה אומר שאני אולי מבין או שהוא טעה"? על כך השיב זוהר: "ראש הממשלה טעה בכמה מינויים - אתה אולי אחד מהמינויים הפחות טובים שלו".

היחס לאוכלוסייה החרדית

איך מעודדים השתלבות של חרדים בשוק העבודה?

מרידור: "67.5% יחס חוב תוצר, המשמעות של הדבר הזה היא, ותראו מה בנק ישראל אומר, בדרך שבה הממשלה הזאת לוקחת אותנו, אנחנו נהפוך להיות מדינת עולם שלישי. למה? כי הם מוציאים משוק העבודה, חלק הולך וגדל. החרדים היום בערך 11%, ילדים בכיתה א' בישראל, 25% מהם חרדים, הם מונעים מהם ללמוד את לימודי הליבה, הם מונעים מהם כלים לשוק העבודה, הם מונעים מהם לצאת לעבודה. המשמעות היא שהמדינה הזאת עוד 20 שנה תהיה מדינה נכשלת, אם לא נשנה את הנתיב הזה, והם בחיים לא ישנו אותו".

זוהר: "עוד פעם חרדים? יש לך משהו להגיד חוץ מחרדים? כל הזמן חרדים איזה מין קמפיין זה? מי ששונא חרדים ממש יצביע לאיזנקוט, כי זה הקמפיין שלהם, שנאת חרדים. אני לא שונא חרדים. אני לא עושה קמפיין על החרדים. אני רוצה דבר אחד להגיד לכם שאנחנו אוהבים את הציבור החרדי שתורם רבות למדינת ישראל, וכן, הציבור החרדי צריך להתגייס לצה"ל, כל מי שלא הולך ללמוד. אני אתן לכם חידוש, אין חוק ואין גיוס והסיבה זה שצה"ל לא נערך לקליטת חרדים, ואנחנו, אני אומר את האמת, לא דחפנו לכך. ההנהגה הרוחנית רוצה דבר אחד, שילד חרדי יגיע לצבא החרדי ויחזור הביתה חרדי".

ערכי הליכוד

האם הליכוד הנוכחי מייצג את ערכי ז'בוטינסקי?

מרידור: "אמר מיקי זוהר בעצמו, הוא (הליכוד) עבר מחמשת הממ"ים לשלושת הכפ"ים שלו - של כוח, כבוד וכסף, וזה באמת מייצג את הליכוד החדש. הערכים של ז'בוטינסקי לא נמצאים היום בליכוד. הם לא תנועה ליברלית, הם תנועה שהם הפוך מליברלית. הערכים האלה של הליכוד של פעם, של המון ליכודניקים שאני יודע שעוברים צד כי הם מחפשים בית חדש והבית של הליכוד היום הוא אפילו לא צל חיוור של המפלגה המפוארת שהייתה עם הערכים האלו".

מי ממשיך את דרכו? מנחם בגין ( צילום: דוד רובינגר )

זוהר: "היום יש לנו בעיה ואני לא מכחיש אותה. יש הרבה מאוד ליכודניקים שהצביעו בעבר ליכוד, שחושבים שאיזנקוט יכול לתת להם מענה. אנחנו פה כדי להזכיר להם שאיזנקוט זה שמאל, זה לא משהו אחר. איזנקוט ירכיב ממשלה עם יאיר גולן. איזנקוט ירכיב ממשלה עם מנסור עבאס. איזנקוט הוא איש שמאל בדעותיו".

הסרטון של סמוטריץ'

איך הרגשתם כשראיתם את הסרטון של הציונות הדתית שבו נראים נשיא העליון והיועמ"שית נגררים ברחובות?

זוהר: "אני לא אהבתי את הסרטון הזה. אני רק יכול להגיד דבר אחד - אנחנו רוצים לעשות תיקון במערכת המשפט, אנחנו רוצים לעשות רפורמות במערכת המשפט, אנחנו רוצים להביא לגיוון במערכת המשפט, להביא קולות ימניים לתוך מערכת המשפט, ולא רק קולות שמאל במערכת המשפט. זו האסטרטגיה שאנחנו מאמינים בה".

הקמפיין של הציונות הדתית בנוגע למערכת המשפט ( צילום: הציונות הדתית )

מרידור: "הסרטון הזה בעיניי מחליא, והסרטון הזה הוא ממש קריאה לאלימות. אני מניח שמיקי זוהר בודק האם צריך גם לשלול את אזרחותם של אלה שעשו את זה. לא, עכשיו ברצינות. מה שהממשלה הזאת ניסתה לעשות זה לקבל שלטון בלי מיצרים וכוח בלי גבולות. זה מה שהם ניסו לעשות. זה נכשל תודות לעם בישראל שאמר את דברו. אנחנו צריכים להקפיד שהדבר הזה לא יישנה, ואנחנו נתקן במובן החיובי את מערכת המשפט".

דבר אחד שהציבור לא יודע עליך

מרידור: "אני משחק כדורגל כל יום שישי עם חברים שלי, לאחרונה בקמפיין אני מודה שאני קצת מזייף, אבל בגדול כן, ואפילו בגילי המופלג. אני בדרך כלל רץ הרבה, אז אני או על הקו או חלוץ. אני אגיד שאשתי לא מאוד אוהבת את זה, כי אני נפצע הרבה, אבל לנפש זה דבר מאוד חשוב".